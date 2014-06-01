وائل جسار وسلمى رشيد يتألقان في "موازين"

استقطب الحفل المشترك الذي أحياه المطرب وائل جسار والمطربة الصاعدة سلمى رشيد مساء أمس السبت في الليلة الثانية من ليالي مهرجان موازين، جمهورا غفيرا غصت به جنبات مسرح النهضة بالعاصمة الرباط.

وقدم وائل خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته منها "غريبة الناس" و"بعدك بتحبه" و"بتوحشيني" و"موجوع" و"ألف مرة" و"أنا بنسحب".

وبدا جسار الذي يحضر مهرجان موازين للمرة الثالثة بعد مشاركته في دورتي 2006 2010، سعيدا بتجاوب الجمهور مع أغانيه، وأعرب عن امتنانه لوجوده في مهرجان "موازين" ولمستوى الحضور الجماهيري لحفله، خاصة أن حفل النجم الأميركي جيسون ديرولو كان يقام في توقيت مزامن لحفل وائل جسار.

أما المطربة الصاعدة سلمى رشيد فقد أتحفت عشاقها بباقة من أغاني الزمن الجميل، واختارت بعناية مقاطع خالدة لأم كلثوم وعزيزة جلال ووردة الجزائرية، كما قدمت أغنيتها الجديدة "إحساس".

وتحيي سهرة ليلة الأحد ضمن فعاليات الدورة 13 من مهرجان موازين إيقاعات العالم النجمة اللبنانية نانسي عجرم.