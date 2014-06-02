هل يغادر أحمد عز وزينة سباق دراما رمضان؟

قد تحمل الأسابيع القليلة المقبلة، العديد من المفاجآت للجمهور، خاصة وأن العد التنازلي لبداية شهر رمضان بدأ، وأصبح الجميع في انتظار فرسان السباق.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته الأزمة الخاصة بين أحمد عز وزينة في الفترة الأخيرة، وانشغال كليهما بتصوير مسلسله المقرر عرضه في شهر رمضان، إلا أن الأزمات عادت مرة أخرى لتجمع الثنائي على مستوى الأعمال التي يقومان بتصويرها.

وبات تواجد كل من عز وزينة في شهر رمضان المقبل محل شك، بعد فشل تسويق المسلسلين الخاصين بهما حتى اللحظة.

ومن جهتها، لا تعرف زينة، التي تشارك تيم حسن بطولة مسلسل "الوسواس" الذي يخرجه حسني صالح، الشاشة التي ستطل من خلالها بعد. وفي تصريحات خاصة بـ"العربية.نت"، أكد المنتج أحمد الجابري أنه مازال في مرحلة التفاوض، ولم تحصل أي قناة على حق عرض المسلسل بعد.

العرض في موسم آخر

وأوضح المنتج أنه ينتظر نتيجة المفاوضات الجارية في الوقت الحالي، مؤكداً أنه لا توجد قناة بعينها قريبة من الحصول على حق عرض العمل.

ولم يستبعد الجابري أن يعرض المسلسل خارج شهر رمضان، إلا أنه أشار إلى أن هذا الحل المطروح نسبته ضئيلة، خاصة وأنه يعول على حدوث انفراج في الفترة المقبلة لتتعاقد قناة فضائية على المسلسل.

وأكد أن عرض المسلسل خارج موسم رمضان لن يغضبه، لأنه لابد من إيجاد مواسم أخرى للدراما.

واختتم المنتج تصريحاته بالتأكيد على أن فريق العمل مستمر في التصوير بشكل طبيعي ولم يتوقف، خاصة وأنهم قطعوا شوطا كبيرا وقاربوا على الانتهاء منه.

على الجانب الآخر، لم يكن أحمد عز أوفر حظا من زينة، فبطل مسلسل "الاكسلانس" ما زال يبحث عن شاشة لعرض العمل من خلالها.

وبعد انتشار أخبار تفيد بأن شبكة تلفزيون "النهار" استطاعت الحصول على حق عرض العمل بشكل حصري، نفى مصدر من فريق العمل تلك الأقاويل، موضحاً أن المسلسل، وحتى اللحظة، لم يتم تسويقه.

وكشف هذا المصدر لـ"العربية.نت" أن فريق العمل سافر حالياً بأكمله إلى دبي لمدة أسبوعين من أجل تصوير بعض المشاهد هناك، على أن يعود بعد ذلك إلى القاهرة، لاستكمال التصوير الذي سينتهي في الأيام الأولى من شهر رمضان.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن صناع العمل، الذي يخرجه وائل عبد الله ويكتبه أيمن سلامة، لن يوقفوا التصوير، خاصة وأن لديهم ثقة في تسويق المسلسل خلال الأيام المقبلة.

ومع بدء عرض القنوات الفضائية للبروموهات الخاصة بالمسلسلات التي حصلت على حق عرضها، تحدث البعض عن تأثير الأزمة الخاصة بعز وزينة على تسويق عمليهما، خاصة وأن القنوات تتخوف من عزوف الجمهور عن متابعة المسلسلين.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى أقل من شهر على بداية شهر رمضان.