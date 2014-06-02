وائل جسار: أنا أكثر شعبية بمصر من عاصي وراغب

قال الفنان اللبناني وائل جسار إن الجمهور المصري دعمه كثيراً خلال مسيرته الفنية، متمنياً أن يعود الاستقرار إلى مصر. وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مهرجان "موازين" بالمغرب: "أنا مدين لمصر وللشعب المصري".

وبسؤاله عن الفنان اللبناني الأكثر جماهيرياً في مصر، أكد وائل جسار أنه يملك شعبية أكثر من عاصي الحلاني وراغب علامة في مصر، وذلك بحسب إحصائيات صدرت في السوق المصري في هذا الخصوص.

وبخصوص مشاركته في مهرجان "موازين" لهذا العام، اعتبر جسار أن "موازين" يعد من أفضل المهرجانات العربية، مشيراً إلى أن لديه الكثير من الذكريات في ذلك المهرجان منذ عام 2010.

وقال الفنان اللبناني إنه يشارك في الأعمال الرمضانية لهذا العام من خلال الغناء في "تيترات" مسلسل للفنان يحيى الفخراني ومسلس آخر للفنانة ليلى علوي.

وأشار جسار إلى أنه سيشارك قريباً كعضو لجنة تحكيم في برنامج للمواهب بالمشاركة مع الفنانة أمال ماهر وغيرهم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وبخصوص اتهامه بالدفاع عن الفنان اللبناني فضل شاكر، قال وائل جسار إنه لا يقف موقف الدفاع عن أحد، إنما يطالب بأن يكون هناك تحقيق شفاف في هذا الموضوع، مشيراً إلى شعوره بأن فضل شاكر لا يستطيع أن يفعل ما هو منسوب إليه، مضيفاً: "أتمنى أن يكون فضل شاكر بريء من كل الاتهامات الموجهة إليه".