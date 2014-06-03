باسم يوسف: خائف على عائلتي إذا استمر البرنامج

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف توقف برنامجه "البرنامج"، بصفة نهائية بعد ضغوط لم يشأ تأكيدها. وأوضح أن "البرنامج" في صيغته الحالية لن يسمح بعرضه على أي قناة مصرية، وهو يرفض بثه من خارج مصر، على الرغم من العروض المغرية جداً، مشدداً على أن مصداقية البرنامج في بثه من مصر.

وأثنى يوسف على قناة "إم بي سي"، قائلاً: "أشكر القناة على كل شيء، ولكن للأسف الظروف والضغوط أقوى من أي حد، وكانت هناك حروب كثيرة من أجل استمرار البرنامج، وكان هناك نوع من الصراحة، وقد قمنا بإعداد الحلقة، وكنا نعلم أنها مش هتتصور، وقرار المنع جاء قبل المسؤولين ما يشوفوا الحلقة، والمشكلة مش في المحتوى، ولكن البرنامج لن يسمح له أن يستكمل، سواء على إم بي سي أو أي قناة أخرى".

وأكد الإعلامي الساخر أن مجموعة "إم بي سي" لم تطلب منه إيقاف برنامجه. وقال: "إم بي سي لم تضغط علينا، وكان هناك تنسيق وتعاون وتفاهم، والضغوط بدأت من أول حلقة، وحاولوا أن يستمر البرنامج، وأنا أعتقد أن البرنامج لو كان في أي قناة أخرى كان سيغلق بعد حلقتين أو ثلاث، ولكننا عرضنا 11 حلقة، ولا أعتقد أن إم بي سي لن تقول إن هناك ضغوطا. كل شخص بيضغط علشان يدعي أنه سبب توقف البرنامج، ولا أعتقد أنه السبب، نحن ذهبنا مع أكبر شبكة عربية في ضغوط مباشرة وغير مباشرة تعطي مؤشرا ورسالة للجميع".

واعتبر يوسف توقيف البرنامج انتصاراً له ولفريق عمله، مبدياً قلقه وخوفه على سلامته الشخصية وعائلته فيما لو استمر البرنامج.