ريهانا "سيدة الموضة" بفستان يكشف أكثر مما يغطي!

حازت المغنية ريهانا، مساء الاثنين، من نخبة أوساط الموضة في نيويورك جائزة "فاشن ايكن أوارد" في العام 2014، مرتدية فستاناً "يكشف أكثر مما يغطي". وما إن وصلت إلى السجادة الحمراء لجوائز "سي إف دي إيه أواردز" في لينكلون سنتر، المعقل الرسمي للموضة في نيويورك، لم تخيب الفنانة المعروفة بجرأتها، التوقعات وقد استقبلت استقبالاً حاراً من قبل الجموع والمصورين الذين تحمسوا لفستانها.

وقد شع فستانها ببريق حوالي 200 ألف قطعة بلورية من "شواروفسكي"، وهو من تصميم آدم سلمان الذي ترتدي المغنية الكثير من تصاميمه، وقد كان شفافاً لدرجة أنه أبرز كافة مفاتنها. وقد سلمت رئيسة تحرير مجلة "فوغ" النافذة جداً، آنا فينتور، الجائزة شخصياً إلى الفنانة البالغة 26 عاماً، وأصلها من جزيرة بربادوس.

ومن الفائزين خلال الأمسية المصمم الموهوب من أصل فرنسي وصيني - أميركي جوزف التوزارا، الذي أثبت أنه النجم الصاعد في أوساط الموضة في نيويورك، وقد حاز جائزة "مصمم العام للألبسة النسائية".

ولدى الرجال فاز الفريق المؤلف من داو-يي-شو وماكسويل أوزبورن الذي يقف وراء ماركة "بابليك سكول" للملابس بجائزة أفضل مصمم للألبسة الرجالية، في حين نالت الشقيقتان اشلي وماري-كايت أولسن جائزة ابتكار الإكسسوارات.

وتلقت بيثان ارديسون الناشطة الدائمة من أجل تمثيل الأقليات على منصات العرض، جائزة تكريمية، فيما حاز الأميركي توم فورد جائزة عن مجمل مسيرته. وفاز البلجيكي راف سايمنز من دار ديور بالجائزة الدولية.