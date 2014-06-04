حضور كبير لحفل القيصر كاظم الساهر في "موازين"

روى القيصر كاظم الساهر عطش جمهوره في المغرب بحفل ساهر حضره نحو 80 ألف متابع في خامس ليالي مهرجان "موازين" الغنائي.

وافتتح كاظم الحفل بأغنية "إني خيّرتك"، ثم أعقبها بأغنيتيه الجديدتين "يا راعي الود" و"أحبك جدا". واستعاد القيصر مع جمهوره أغاني شكلت محطات فارقة في مسيرته الغنائية الناجحة، مثل "نسيت دائي"، "قولي أحبك"، "أكون أو لا أكون"، "أشهد"، "أحبيني" وغيرها.

وكان كاظم الساهر قد أعرب في ندوة صحافية قبيل الحفل، عن سعادته بالحضور للمرة الثالثة في مهرجان "موازين"، قائلاً: "موازين واحد من أهم مهرجانات الغناء في العالم، وسعيد بتواجدي فيه للمرة الثالثة، وأتمنى ألا أغيب عنه أبدا، وأنا حريص على لقاء الجمهور المغربي الذي أعشقه".

وعبر الساهر عن أمله في تقديم أغنية مغربية، موجها الدعوة إلى شعراء المغرب من أجل تعاون فني في المستقبل.

وفي سياق آخر، اعتبر كاظم الساهر أن مشاركته في برنامج "ذا فويس" جعلته أكثر قربا من الصحافة والناس، وقال: "ذا فويس جعلني شخصا اجتماعيا وأكثر تواصلا مع الإعلام. أعتقد أن هذا البرنامج عالجني من مرض العزلة والوحدة الذي كنت أعيشه دون قصد، فأنا كنت شخصا بيتوتيا، وأسعى للجلوس في بيتي بعد العمل، ولا أجيد فن العلاقات أو التواصل مع الآخرين، ولكن في البرنامج أصبحت أكثر قربا من الناس والإعلام".

وتتواصل فعاليات مهرجان "موازين" بتنظيم عدة حفلات، أهمها حفل كارول سماحة مساء اليوم الأربعاء، بينما تحيي المطربة نوال الكويتية سهرة الخميس، وتقام مساء الجمعة سهرة مغربية مشتركة بين المطربات لطيفة رأفت ورشيدة طلال وسعيدة شرف، ويختتم فنان العرب محمد عبده السهرات العربية مساء السبت بحفل كبير.