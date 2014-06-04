كرة القدم نجمة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

يعرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته السابعة عشرة التي بدأت مساء أمس الثلاثاء، عددا من الأفلام التسجيلية عن نجوم كرة القدم مع قرب انطلاق مباريات كأس العالم في البرازيل.

وتتناول الأفلام المقررة في المهرجان حياة لاعبي كرة قدم من أصحاب الشهرة العالمية، مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني مارادونا، والمجري بوشكاش.

وافتتح المهرجان بالجزء الثاني من فيلم "عن يهود مصر" للمخرج المصري أمير رمسيس، بحضور شخصيات رسمية وفنية.

ويشارك في مسابقات المهرجان الأربع التسجيلية الطويلة والتسجيلية القصيرة والروائية القصيرة والصور المتحركة، 46 فيلما. وتقام أيضا عروض لأفلام خارج المسابقة يكرمها المهرجان.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة المخرج المصري علي الغازولي، ويعرض عددا من أفلامه.

وكانت لجنة خاصة اختارت من بين 950 فيلما تقدمت بها 46 دولة للمشاركة في مسابقات المهرجان 46 فيلما من 35 دولة. وستعلن النتائج في حفل الختام في الثامن من يونيو الحالي.

ومن بين الأفلام التي تعرض للمرة الأولى الفيلم اليوناني "قسمت" للينا بسكالرو، ويناقش تأثير المسلسلات التركية على المرأة في الشرق الأوسط، والفيلم اللبناني "ارق" لديالا قشمر، ويدور حول الاستعمار الأوروبي في إفريقيا ومقاومته.

ويقام على هامش المهرجان عدد من الندوات، من أبرزها "السينما التسجيلية ومشاكلها" و"الإنتاج السينمائي بشكل عام" و"توزيع الفيلم التسجيلي"، إلى جانب إقامة ورشة خاصة لتدريب المخرجين لتطوير المشاريع الوثائقية بالتعاون مع مؤسسة بيروت.