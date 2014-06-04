"التشويق" المنافس الأبرز للكوميديا في دراما رمضان

في السباق الدرامي كافة الأسلحة مشروعة من أجل الحصول على نسبة المشاهدة الأعلى.. ومع بدء عرض التنويهات الخاصة بالمسلسلات التي ستعرض في رمضان، قرر البعض أن يكون الغموض والتشويق سلاحه لجذب المشاهد.

ويبدو أن النجاح الذي حققه مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض العام الماضي عبر شاشة "MBC مصر"، وكذلك مسلسل "اسم مؤقت"، دفع البعض إلى تقديم أعمال على نفس الخط الدرامي هذا العام.

تامر حسني، الذي يعود للدراما بمسلسله الثاني "فرق توقيت" بعد غياب لسنوات، قرر أن يترك جمهوره في حيرة من أمره بعدما ظهر في التنويه الخاص بالمسلسل بصحبة باقي الأبطال، على وقع موسيقى رومانسية توحي بوجود قصة حب بين الأبطال والبطلات، الهدوء ينقلب فجأة إلى غموض في المسلسل الذي تشارك ببطولته نيكول سابا.

ومن جهته، يظهر عمرو يوسف مطارداً طول أحداث مسلسل "عد تنازلي" الذي تشاركه كندة علوش بطولته.

أما مسلسل هيفاء وهبي، الذي كان يحمل اسم "جريمة قتل" وصار اسمه "كلام على ورق"، فتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، حيث يتمحور حول جريمة. الأمر نفسه سار عليه يوسف الشريف في مسلسله "الصياد" الذي يظهر فيه كضرير، واعتمد التنويه الخاص به على موسيقى شيقة تجذب المشاهد.

ومن جهتهما، لم يحتج فاروق الفيشاوي ودوللي شاهين إلى التنويه لتشويق المشاهد، حيث إن مسلسلهما "المرافعة" يتناول قضية مقتل سوزان تميم.

النمط الأكثر رواجاً عالمياً

محمد أمين راضي، مؤلف مسلسل "نيران صديقة" والذي يقدم في العام الحالي مسلسل "السبع وصايا" أكد لـ"العربية.نت" أن مسلسلات الإثارة والتشويق (Suspense) الغالبة هذا الموسم، إلا أنه توجد أعمال تقدم أنماطا درامية مختلفة.

وأوضح راضي أن الأعمال التي تعتمد على نمط الـ (thriller) لم تكن تنال حقها في التلفزيون، ولكن وبعد أن أثبتت نجاحها قرر المنتجون أن يقدموها بكثافة.

على الجانب الآخر، رأى الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحاته لـ"العربية.نت"، أن النمط الدرامي الخاص بالإثارة والتشويق، الأكثر رواجاً في العالم وفقاً لعدة دراسات.

وأوضح أن شعور المتفرج بالهزيمة نتيجة خطأ استنتاجه في عمال تشويقي معين، يعد هذا انتصاراً للمسلسل نفسه.

ولفت إلى أن بعض الأعمال الدرامية لا يمك تصنيفها على أنها من أعمال التشويق، ولكنها تعتمد عليه في بعض الأحيان لجذب المشاهد.

"عدوى" التشويق

كما اعتبر الشناوي أن العدوى بين الأعمال الدرامية لعبت دورا في هذه الموجة التشويقية. لذا رأى الشناوي أن نجاح خط درامي بعينه، يدفعه إلى الانتشار "كالعدوى"، على الرغم من كونه قد يختفي في الموسم الرمضان التالي.

واختتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن دراما رمضان هذا العام ستعاني بسبب كأس العالم، التي ستنطلق بعد أيام، وكذلك التطورات السياسية في مصر.

للكوميديا نصيب أيضاً

وفي سياق متصل، يحتاج المزاج العام للمشاهد المصري إلى الكوميديا، لذا ظهرت العديد من الأعمال الدرامية هذا العام بثوب كوميدي.

ويأتي على رأس تلك الأعمال مسلسل عادل إمام "صاحب السعادة" الذي يبتعد عن الأجواء السياسية. كما يحل أحمد مكي بطلا بالجزء الرابع من مسلسل "الكبير أوي" الذي يجسد من خلاله العديد من الشخصيات. ومن جهته، يعود محمد سعد بشخصية "الست أطاطا" وشخصية "اللمبي" من خلال مسلسل "فيفا أطاطا".

أما هند صبري فتعود مرة أخرى إلى بوابة الكوميديا بصحبة المؤلفة غادة عبدالعال، التي سبق وقدمت معها المسلسل الكوميدي "عايزة أتجوز"، حيث تقدم هذا العام مسلسل "إمبراطورية مين؟".