ماذا دار في لقاء شيخ الأزهر والمبدعين؟

ربما كانت الفترة الماضية بأزماتها الفنية، تستوجب لقاء يجمع الأزهر الشريف بممثلين عن الإبداع، وهو ما تم عصر الثلاثاء الماضي بمشيخة الأزهر، بعدما كان المخرج خالد يوسف هو الداعي للقاء، الذي شهد حضور نخبة من رموز الثقافة والفن والإبداع، من بينهم الفنان حسين فهمي، والشاعر جمال بخيت، ووكيل نقابة الممثلين سامح الصريطي والدكتور محمد العدل، والكاتبة سكينة فؤاد والشاعر سيد حجاب، والناقد طارق الشناوي والذين تم استقبالهم من طرف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وشهد اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، تأكيدا من شيخ الأزهر على أن الأزهر لا يصادر الفكر وحرية الإبداع، كما أنه ليس جهة منع أو مصادرة للأعمال الفنية والأدبية، مشددا على أن الفن قيمة تخدم المجتمع، وأعاد التأكيد على تحريم تجسيد الرسل والأنبياء على الشاشة.

ومن جهته، أكد سامح الصريطي لـ "العربية.نت" أن اللقاء جاء لتبادل الحوار حول الإبداع، خاصة وأن هناك بعض المشكلات التي تواجه الفن في الوقت الحالي، إضافة إلى أزمة تجسيد الأنبياء والرسل على الشاشة.

رؤية مستقبلية للثقافة

وأوضح وكيل نقابة الممثلين أن اللقاء الذي تناول الرؤية المستقبلية للثقافة، شهد حديثا عن دور الأزهر الشريف في دعم الثقافة، وأنهم خرجوا بانطباعات إيجابية للغاية، خاصة وأنه لن يأتي ليقول رأيه في شيخ الأزهر، الذي وجده شخصا ودودا، وازدادت محبته له بعد اللقاء، خاصة وأنه حدث تقارب كبير بينهم بعد اللقاء.

وبرر الصريطي قرار الأزهر بتحريم تجسيد الأنبياء والرسل والعشرة المبشرين بالجنة، بكون الأمر يعود إلى اختلاق حوار غير حقيقي على لسان الرسل من قبل المؤلفين.

وأكد أنه لا يجوز أن ينسب حوار غير حقيقي للرسل والأنبياء، خاصة وأن ما ذكر في التاريخ من أقوال لا يمكن أن يقدم دراما، وهو ما سيجعل التأليف هو وسيلة الكاتب.

واختتم الصريطي تصريحاته بالتأكيد على أن الدكتور أحمد الطيب شدد على أن الأزهر ليس جهة منع، وإنما تقوم بإبداء رأيها حينما يطلب منها ذلك.

على الجانب الآخر أكد طارق الشناوي لـ "العربية.نت" أن شيخ الأزهر قال لهم في بداية اللقاء إنه كان سيجتمع بهم في كل الأحوال، وكانت المبادرة ستأتي منه، في حال لم يطلبوا هم اللقاء.

أزمة فيلم "نوح"

واعتبر الشناوي أن أزمة فيلم "نوح" الذي يقوم ببطولته راسل كرو، وهو ممنوع من العرض في مصر حتى اللحظة، وكذلك البرقية التي أرسلها الأزهر لرئيس الوزراء يشكره فيها على وقف فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي، كانا سببا في الاجتماع، من أجل إبداء وجهات النظر.

وأشار إلى أن اللقاء لم يسفر عن شيء من وجهة نظره، خاصة وأن شيخ الأزهر مُصر على أنهم يملكون الحق في إبداء الرأي بالنسبة للأعمال الفنية، ولكن ما رآه إيجابي هو أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى، وأن هذه الجلسة ما هي إلا بوابة لجلسات أخرى بحسب ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح الشناوي أن هناك أزمة كبرى تتمثل في كون المشاهد المصري أصبح أكثر تقبلا للأعمال الجريئة.