مدير موازين: لم نقص أي فنان عربي

كشف محمود لمسفر، مدير مهرجان موازين عن مفاجأة كبيرة، بعد إقبال الجمهور المغربي على سهرات موازين في دورة العام الجاري، واصفاً المهرجان بـ "العبء الثقيل" على كاهل إدارته، لأنه أصبح مهرجاناً عالمياً بكل المقاييس، بعد أن نال المركز الثاني عالمياً في ترتيب المهرجانات.

ففي حديث لـ"العربية نت"، نفى مدير موازين، ممارسة أي إقصاء ضد أي فنان من العالم العربي، معلناً ترحيب المهرجان بكل الفنانين العرب، في رد على ما تداولته مواقع إخبارية مغربية وعربية، عن غياب أي فنان مصري عن الدورة الحالية لمهرجان موازين في الرباط، مضيفاً أن موازين دفع نجوم الغناء العربي إلى الغناء بالعامية وبالإيقاعات الموسيقية المغربية.

وأوضح محمود لمسفر، أن قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، في ثاني مشاركة له في موازين، خلق مفاجأة من العيار الثقيل باستقطابه أعدادا كبيرة من الجمهور، في منصة ليالي الشرق في حي النهضة في الرباط.

وفي تعليقه على أول مشاركة لعملاق الغناء السعودي محمد عبده، في ليلة ختام موازين، أوضح محمود لمسفر أن عبده هو قيدوم الفنانين العرب، هذا بالإضافة إلى أنه فنان خليجي من العيار الرفيع.