بعد آثار الحكيم.. نيكول سابا تنجو من الموت مع رامز

ما زال برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال يثير رعب وفزع الفنانين المشاركين فيه، فبعد الفنانة آثار الحكيم التي كشفت عن استيائها من المقلب وتوعدت بمقاضاة أسرة البرنامج بأكملها، "بمن فيهم رامز جلال ومعدة البرنامج، ومنتجه"، لافتة إلى أنها ستطالب أيضاً بعدم عرض البرنامج في حال عدم استجابتهم لمطالبهما بحذف حلقتها.

يذكر أن البرنامج سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر.

أكدت الفنانة نيكول سابا أنها كانت على بعد خطوات من الموت المُحقق، بسبب رامز جلال، بعد استضافته لها بإحدى حلقات برنامجه الجديد "القاتل"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، قائلة: "شُفت الموت بعيوني وانكتب لي عمر جديد"، بحسب ما نشرته صحيفة "التحرير"، حيث سقطت الفنانة اللبنانية خلال تصوير الحلقة من طائرة هليكوبتر في البحر الأحمر، وهو ما تسبب لها في فزع شديد، بحسب وصفها.

وكانت آثار الحكيم قد كشفت تفاصيل المقلب الذي تعرضت له، حيث كانت في قارب مطاطي في وسط البحر مع ممثلة قامت بدور مذيعة، لتتفاجأ بأن القارب يغرق وبعدها ترى "مادة حمراء على سطح المياه توهم أنها دم"، وبعدها ظهرت على سطح الماء رجل صناعية مقطوعة، استُخدمت لإيهام الممثلة بأنها رِجل المذيعة الغارقة.