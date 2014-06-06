كارول سماحة: مواهب "إكس فاكتور" ليست من اختيارنا

في ثاني مشاركة لها في مهرجان موازين الغنائي أسرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحضور بعفويتها وصوتها الدافئ ورقصها، وأكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة أنها تملك رصيدا جماهيريا كبيرا في المغرب، واصفة مشهد الجمهور الكبير الذي حضر حفلها في سادس أيام "موزاين" بقولها "ما فيش أحلى من هذا المشهد"، ومن كثرة تفاعل الجمهور مع أغانيها أوقفت كارول الغناء أكثر من مرة مثنية على الجمهور وواصفة إياه بـ"الكورال الرائع".

وبدأت كارول حفلتها بأغنية "إحساس" التي حملت اسم ألبومها الأخير، ثم غنت "أضواء الشهرة" و"حخونك" و"عمرنا" و"خليك" و"اطلع في" و"اتعودت" وأغاني أخرى من ألبومها الجديد، ثم اختتمت حفلها الغنائي بأغنية "وحشاني بلادي".

وزاوجت كارول على مسرح موازين بين الغناء والرقص، ولقيت الحركات الاستعراضية التي أدّتها على الخشبة هتافات الجمهور.

تغادر "إكس فاكتور"

وكشفت كارول أنها ستغادر لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "إِكس فاكتور"، بسبب انشغالها بتقديم عروض فنية استعراضية في عدة دول، وكذا دخولها فترة الأمومة.

ورفضت كارول التعليق على خلافها مع إليسا وانسحاب وائل كفوري إلى برنامج "آراب أيدل"، مردفة بالقول "يكفي ما قلته ولن أعلق على الأمر بعد الآن".

واعتبرت أن "خطأ البرنامج كان في أن الكاستينغ لم يكن قويا"، ولم يتم اختيار المواهب المتسابقة على اللقب من طرف لجنة التحكيم.

