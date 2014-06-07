بانديراس ينفصل عن زوجته بعد 18 عاماً من الزواج

أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس وزوجته الممثلة الأميركية ميلاني غريفيث عن طلاقهما بالتراضي بعد 18 عاماً من الزواج. وجاء في بيان صدر عن هذا الثنائي الذي يعد من الأكثر شهرة في هوليوود "قررنا أن نفسخ زواجنا الذي استمر 20 عاماً تقريباً، وذلك بالتراضي وبعد التفكير ملياً". وأكد البيان الموقع من "أنطونيو وميلاني" أن القرار قد اتخذ "وديا وباحترام متبادل".

من جهته، كشف موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن ميلاني غريفيث هي التي قدمت طلب الطلاق للسلطات في لوس أنجلوس (الغرب) مبررة قرارها في المستندات القضائية بـ "صعوبات يتعذر تخطيها".

وقد اشتهر أنطونيو بانديراس البالغ من العمر 53 عاماً بفضل فيلم "ذي ماسك أوف زورو". وهو تعاون أيضاً مع المخرجين وودي ألن وبيدرو ألمودوفار. أما ميلاني غريفيث (56 عاما)، فهي رشحت لجائزة "أوسكار" عن دورها في فيلم "ووركينغ غيرل" الذي عرض سنة 1988. وهذا هو الطلاق الرابع لميلاني. فهي تطلقت مرتين من الممثل دون جونسون ثم من ستيفين باور.