"بينالي" الإسكندرية ينطلق الثلاثاء بمشاركة 14 دولة

تنطلق فعاليات بينالي الإسكندرية، وهو "معرض شامل لكافة أنواع الفنون كالنحت والتصوير والفوتوغرافيا والغرافيك"، في دورته الـ26، الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 6 يوليو بمشاركة فنانين من 14 دولة، بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية.

وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الجهة المنظمة للبينالي، صلاح المليجي، إن البينالي يقام هذا العام تحت شعار "إرادة التغيير".

كما تكرم الدورة الـ26 للبينالي الفنان المصري الراحل حامد عويس، من خلال إقامة عرض خاص لأعماله التي أسهمت في تشكيل ملامح الفن التشكيلي المصري.

ويشارك في هذه الدورة فنانون من ليبيا وتونس وسوريا والجزائر والمغرب وصربيا ومونتينيغرو وسلوفينيا ومالطا وتركيا وإسبانيا والبوسنة واليونان، الى جانب الدولة المضيفة مصر.

ويقام على هامش البينالي ندوة دولية عن الفن التشكيلي وتطوره محلياً وعالمياً.

وكان رئيس قطاع الفنون التشكيلية صلاح المليجي أكد أن بينالي الإسكندرية يعتبر ثاني أقدم بيناليات العالم بعد بينالي البندقية، وهو يعود من جديد ليقدم إبداعات جديدة بعد أن كان توقف منذ عام 2009 بسبب الظروف التي مرّت على مصر خلال السنوات الأربع الماضية.

ويتنافس المشاركون على جوائز البينالي التي تصل قيمتها إلى 205 آلاف جنيه مصري (حوالي 29 ألف دولار).

ويترأس لجنة التحكيم الفنان الأميركي أولو أجيب. كما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من الألماني توماس الر، والنرويجية سيلين يندت، والبحريني فيصل سمرة، والسنغالي ديدييه ماني توريه، والمصري محمد شاكر.

وتعلن أسماء الفائزين في مؤتمر صحافي يعقد مساء الاثنين المقبل بأحد فنادق الإسكندرية.