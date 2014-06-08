وفاة الكوميدي محمد أبو الحسن بأزمة قلبية مفاجئة

توفي مساء أمس الفنان المصري محمد أبو الحسن بمنزله إثر أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، بحسب ما أعلنه الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين لـصحيفة "اليوم السابع"، والذي أوضح أن الفنان الراحل كان طريح الفراش خلال الفترة الأخيرة، وكان يعاني من عدة أمراض بالقلب.

وتقام مراسم تشييع الجنازة ظهر اليوم الأحد من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

وولد أبو الحسن عام 1940، وتخرج من كلية الزراعة، ثم عمل مهندسا بمديرية الزراعة بالقاهرة، حتى التحق بالعمل في التلفزيون المصري ببرامج الأطفال، اشتهر بخفة ظله، ليشارك بعدها في عدة أعمال سينمائية ومسرحية، كان أشهرها "سك على بناتك"، مع الراحل فؤاد المهندس.

ومن أبرز أفلامه "نص دستة مجانين"، و"مجانين على الطريق"، و"مجرم رغم أنفه"، و"شاويش نص الليل"، و"البرنس"، و"إنهم يقتلون الوحش"، و"إلى من يهمه الأمر"، و"حسن بيه الغلبان"، فضلا عن عدة مسلسلات، منها "الفاضي يعمل إيه"، و"ابن النظام"، و"أصعب قرار"، و"الظاهر بيبرس"، و"نعم مازلت آنسة".