"سراي عابدين"..إنتاج ضخم لـMBC بتكلفة 20 مليون دولار

في أجواء عادت بالحاضرين إلى القرن الـ19، وبحضور مجموعة من أبرز نجوم الدراما العربية هم أبطال العمل، عقدت أسرة مسلسل "سراي عابدين"، أضخم إنتاج للدراما التاريخية العربية، مؤتمراً صحافياً في قصر المنسترلي في قلب القاهرة، وذلك للإعلان عن تفاصيل المسلسل الذي سيعرض في رمضان القادم على شاشة MBC.

يذكر أن "سراي عابدين" هو مسلسل درامي مستوحى من التاريخ، حيث تدور الأحداث في قصر عابدين في عصر الخديوي إسماعيل. المسلسل من إنتاج MBC ووصلت تكلفته إلى 20 مليون دولار، ومن إخراج عمرو عرفة.

وبين النجوم المشاركين من مصر يسرا وغادة عادل ونيللي كريم، واللبنانية نور، ومن سوريا قصي خولي وعبدالحكيم قطيفان، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.

وتقوم يسرا بدور الملكة خوشيار، والدة الخديوي إسماعيل، حيث يحتدم الصراع بينها وبين زوجات الخديوي من أجل كسب رضاه.

ومن جانبها، أكدت الفنانة يسرا أنها كانت تتردد في قبول الأعمال التاريخية لأنها تحتاج إلى ميزانية كبيرة.

وبينما تدور أحداث المسلسل في قالب تاريخي من حيث الشخصيات والأحداث الرئيسية التاريخية والاجتماعية في مصر، إلا أن أحداثاً درامية تتخلله من خيال الكاتبة الكويتية هبة مشاري.

أما دور الخيدوي إسماعيل فيقوم به الفنان السوري قصي خولي. الخيدوي إسماعيل كان واحداً من أهم ملوك مصر، وحقق من خلال فترة حكمه في النصف الثاني من القرن الـ19 نهضة حضارية وثقافية كبيرة.

وتم تصوير المشاهد الداخلية في الاستوديوهات، أما المشاهد الخارجية فتم تصويرها في أماكنها الطبيعية في القاهرة.

استغرق تحضير العمل قرابة العام، حيث كان الاهتمام بأدق تفاصيل الديكورات التاريخية والملابس والإكسسوارات، حتى يشعر المشاهد أنه يعيش حقاً في هذه الحقبة التاريخية.