صاحب "غانغام ستايل" يتعاون مع نجم الراب سنوب دوغ

أصدر المغني الكوري الجنوبي "ساي"، صاحب الأغنية الشهيرة "غانغام ستايل"، أغنية جديدة مستوحاة من موسيقى الهيب هوب، تمثل بطريقة ضاحكة ليلة من التجاوزات مع نجم الراب الأميركي سنوب دوغ.

والأغنية بعنوان "هانغوفر"، ويشارك فيها ساي وسنوب دوغ المعروف عنه أنه يحب السهر.

وصدرت الأغنية عبر "يوتيوب"، وأوضح ساي أنه صور فيديو "عانغوفر" في غضون 18 ساعة فقط مع سنوب دوغ في سيول.

وحصل ساي بسهولة على موافقة نجم الراب الأميركي خلال اتصال هاتفي. وروى ساي "سألني: ما عنوان الأغنية؟ فقلت له "هانغوفر"، فرد: سأشارك".

وقال سنوب دوغ من جهته خلال تقديم الأغنية إلى جانب ساي في نادٍ لغناء الكاراوكي في لوس أنجلوس "شعرت وكأني في فيلم حركة، كان الأمر رائعاً، لأني لطالما أردت أن أمثل في فيلم كاراتيه".