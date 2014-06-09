لأول مرة.. هيفا وميريام بطولة مطلقة في أعمال درامية

يشهد شهر رمضان المقبل عدداً من الأعمال الدرامية التي تتربع فيها بعض الأسماء الفنية على كرسي البطولة المطلقة، وجاء على رأسهم اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل "كلام على ورق"، الذي يخرجه محمد سامي، ويشارك في بطولته ماجد المصري وأحمد زاهر والراحل حسين الإمام.

وبدأ مشوار هيفاء عبر بوابة المخرج خالد يوسف في فيلم "دكان شحاته"، لتتجه من بعده إلى بوابة الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي تشاركها بطولته فيفي عبده، إلا أن المسلسل لم يرَ النور بعد، بسبب أزمة قيل إنها تسويقية مستمرة منذ العام الماضي، كما أنه لم يتم الانتهاء من تصويره الذي مازال مؤجلاً.

واستطاع اسم هيفاء وهبي في مسلسلها الجديد "كلام على ورق" أن يضمن لها تسويقا كبيرا بين باقي الأعمال التي ستعرض، وذلك بعدما حصلت أكثر من قناة فضائية على حق عرض المسلسل، كما تصدرت صورة هيفاء وحدها للعديد من الملصقات الإعلانية التي يتم من خلالها الترويج للمسلسل.

ميريام فارس في "اتهام"

وعبر بوابة البطولة المطلقة، دخلت ميريام فارس إلى أول مسلسل تلفزيوني تقوم ببطولته، ويحمل اسم "اتهام" إلى جوار عزت أبو عوف وحسن الرداد، ومن إخراج فيليب أسمر.

وتلعب ملكة المسرح كما يلقبها جمهورها، دور "ريم" الفتاة التي يستدرجها أحد القوادين للعمل معه، وتأتي بصحبته إلى القاهرة، وهناك تلتقي بحسن الرداد لتقع في غرامه، وتم تسويق المسلسل لعدد من القنوات الفضائية، في اختبار حقيقي لميريام فارس، ومدى قدرتها على النجاح في الدراما كما فعلت في الغناء، ومن أجل ذلك طرحت ميريام فيديو قصيراً تدعو فيه الجمهور إلى متابعة أول عمل درامي لها.

استغلال النجاح السينمائي

بدوره يرغب الفنان محمد رمضان في أن يستغل النجاح الذي حققه مؤخراً في السينما، بأفلامه التي حققت إيرادات مرتفعة، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، رغم الانتقادات التي وجهت لها.

حيث يدخل إلى بوابة الدراما من خلال بطولة مسلسل "ابن حلال" الذي تصدر الأفيش الخاص به منفرداً، وأصبح المسلسل من أعلى الأعمال تسويقاً، بعد أن حصلت على حق عرضه أكثر من قناة فضائية، والمصادفة أن رمضان الذي شارك إلى جوار وفاء عامر في مسلسل "كاريوكا" حينما كانت تلعب هي الشخصية الرئيسية في العمل، تعود هي إلى جواره في المسلسل هذا العام.

ويدور العمل الذي يخرجه إبراهيم فخر، حول شاب يسافر من الصعيد إلى القاهرة، ويعمل كـ "نقاش" ويعاني من ظروف معيشية صعبة.

رانيا يوسف بين البطولة المطلقة والجماعية

وبينما فضل هؤلاء الظهور من خلال عمل واحد يمثلهم، قررت رانيا يوسف أن تظهر من خلال مسلسلين، أحدهما تلعب بطولته المطلقة، والآخر تتقاسم فيه البطولة الجماعية.

فهي تظهر من خلال مسلسل "الصندوق الأسود"، الذي يخرجه عادل الأعصر، على أن تقدم دور الفتاة المتمردة "دولت" التي تدور حولها الأحداث، وتم تسويق المسلسل لثلاث قنوات فضائية.

بينما تظهر بوجه ثانٍ من خلال مسلسل "السبع وصايا" الذي تتقاسم بطولته مع آيتن عامر وصبري فواز وناهد السباعي وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي، الذين قدمت بصحبتهم "نيران صديقة" العام الماضي.