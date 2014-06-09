كاظم الساهر لـ"العربية": أشجع الجزائر بكأس العالم

على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، زارت كاميرا "صباح العربية" منزل الفنان العراقي كاظم الساهر، حيث يمضي أوقاته بعيداً عن الأضواء في ممارسة هواياته الخاصة، ومنها رسم اللوحات التشكيلية.

الساهر قال إنه يتمنى الغناء في العراق قريباً، وإن هناك خطة تم وضعها مع منظمة "اليونيسيف" للغناء في الموصل وبغداد والبصرة، ولكنها مؤجلة بسبب الوضع الأمني.

وعن فريقه المفضل في كأس العالم، قال الساهر إنه يشجع ويتمنى أن يصل الفريق الجزائري لمراحل متقدمة بكأس العالم.

وأضاف الساهر أنه يعشق منزله ويعشق الجلوس في الحديقة التي ساهم شخصياً في زراعتها. وقال: "أنا أعرف كل شجرة. أكثر ما يسعدني هو الجلوس بين الخضرة. أحب هذا الهدوء والجو النقي"، مشيراً إلى أنه لا يستغنى أبداً عن البيانو والعود.

وأشار الساهر إلى عشقه للفن التشكيلي وامتلاكه للعديد من اللوحات التشكيلية، كما أنه يرسم كنوع من الهواية في وقت فراغه.

وبسؤاله عن حبه لمصر، قال الساهر إنه يحب ذلك البلد جداً، وإن بيته مازال هناك، مؤكداً حرصه على تقديم الحفلات والمهرجانات في مصر على مر السنوات الماضية، متمنياً أن يستطيع المصريون أن يخرجوا من أزمتهم الحالية.