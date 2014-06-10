مواقف طريفة وغريبة في مهرجان موازين بالمغرب

تميز مهرجان موازين الغنائي الذي اختتم فعالياته مؤخرا بأحداث ومواقف طريفة وقعت على المنصة وفي المؤتمرات الصحافية، وكان البطل فيها النجم أو الجمهور الذي فرض نفسه بقوة هذه الدورة، وحقق رقما قياسيا بحضور 2.6 مليون متابع.

ومن أطرف المواقف ما حدث للنجم العالمي ريكي مارتن الذي فوجئ بمئات المعجبين في انتظاره بعد انتهاء المؤتمر الصحافي، وظل النجم يجاملهم من بعيد، إلى أن قام شاب بجذبه نحوه بقوة لالتقاط صورة معه، لكن الحاجز الحديدي منعه فقام ريكي بمساعدته وأخذ الكاميرا والتقط صورة "سيلفي" مع هذا المعجب، لكن ريكي فوجئ بعد ذلك بحصار المعجبات والمعجبين له وتخلص من الموقف بصعوبة كبيرة.

نانسي تكتري آلات موسيقية

في حفل النجم جاستن تامبرليك خطف حارس أمن الأضواء من النجم جاستن تامبرليك حين حمل إحدى المعجبات التي أغمي عليها بكل رشاقة مسافة طويلة إلى سيارة الإسعاف.

وواجهت النجمة نانسي عجرم مشكلة كبيرة حين تأخرت وصول الآلات الموسيقية لفرقتها وحقائب ملابس أعضاء الفرقة من الطائرة القادمة من بيروت إلى المغرب، فاضطرت فرقة نانسي عجرم والتي تزيد عن 22 شخصا إلى استئجار آلات موسيقية وشراء ملابس جديدة.

إحراج محمد عبده

كانت المؤتمرات الصحافية وما تخللها من أحداث مادة دسمة للصحافة التي اهتمت بها وأهملت تغطية الحفل الفني، وتنافست في إحراج الفنانين وسؤالهم عن مواضيع مثيرة للجدل، وهو ما دفع النجم ريكي مارتن إلى تنبيه الصحافيين أنه يرفض الحديث عن أي شيء يمس حياته الشخصية، وكانت الصحافة قد أثارت موضوع مثلية ريكي مارتن وانتقدت اصطحابه لصديقه.

وتعرض فنان العرب محمد عبده لموقف محرج في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل حفله في "موازين"، وكان سبب الموقف رأيه بصوت كاظم الساهر، فقد حاول محمد عبده الهروب من السؤال لكن الصحافيين ذكروه بتصريحاته السابقة ورأيه بصوت كاظم الساهر، فاعترف بما قال، حينها أنبرى صحافي عراقي للدفاع عن كاظم وإحراج محمد عبده بتذكيره أن الفنان لا يحق له إبداء رأيه بفنان آخر، وأن ما فعله تسبب في فقد شعبيته داخل العراق.

نوال: اتباهى بصوتي لا بمجوهراتي

أما المطربة الكويتية نوال فقد نجحت في الهروب من حصار أسئلة الصحافيين لها بخصوص رأيها بالمطربة أحلام وتصرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت تعليقا على الموضوع، "إنها ترفض التباهي بمجوهراتها وفساتينها مثل ما تفعل بعض الفنانات".

وأضافت، "أنا أتباهى بصوتي فقط، أما الفساتين والمجوهرات فكل النساء تلبسها".

ورفضت نوال التعليق على اختيار المطربة الإماراتية أحلام كفنانة الخليج الأولى في استفتاء أجرته إحدى الإذاعات المهمة في الخليج، كما رفضت قيام أحلام بنشر صورة لها وهي ترتدي عباءة خليجية مكتوب عليها رقم 1 في إشارة إلى أنها الفنانة الأولى في الخليج، وذلك بعد أن نشرت صورة لها وفي خلفيتها كوكب الشرق أم كلثوم وعلقت عليها لكل زمن كوكب.

مطلوب شاعر

كان لافتا في المؤتمرات الصحافية أن جميع الفنانين العرب طالبوا الصحافة بإيصال صوتهم ورغبتهم في الغناء باللهجة المغربية إلى الشعراء والكتاب المغاربة، مثل وائل جسار ونانسي عجرم ونوال الكويتية وكارول سماحة وكاظم الساهر، فانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة مثل "مطلوب شاعر" و"ياريتني شاعر".

علم المثلية وملابس مثيرة

أثارت حركات الفنانين الغربيين وملابسهم المثيرة على المسرح انتقادات واسعة، خاصة أن الحفلات منقولة على الهواء مباشرة، وارتدى الراقصون والراقصات المصاحبون لريكي مارتن وجيسون ديرولو ملابس مثيرة وقصيرة أقرب إلى الملابس الداخلية.

وعلى المسرح قام النجم العالمي جيسون ديرولو باستعراض أثار لغطا كبيرا حين استدعى ثلاث فتيات مغربيات وسط الجمهور وحملهن مع فرقته مستلقيا على ظهره، وقام بتمارين الضغط مع فرقته كل واحد منهم يحمل فتاة، كما تخلل حفل جيسون ديرولو إيحاءات ورقص وحركات خطيرة شدت أنفاس الجمهور الحاضر.

وفي سابقة من نوعها بالمغرب رفع مثليون مغاربة علم المثلية الجنسية في حفل ريكي مارتن، ووزع نشطاء صفحة "مجلة أصوات" على الفيسبوك فيديو وصورا لهم وهم يرفعون العلم عدة مرات، كما نشرت المجلة مقطع فيديو للمغني المثلي ريكي مارتن قام فيه بشكرهم على المسرح.