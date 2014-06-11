محمد منير يعود للعزوبية بعد زواج دام أقل من شهرين

سريعاً استعاد محمد منير لقبه المفضل كأشهر عازب في الوسط الفني، باعثا بمفاجأة جديدة إلى جمهوره لم تختلف عن سابقتها، حيث انفصل "الكينج" كما يلقبه جمهوره، عن زوجته بعد زواج لم يستمر لأكثر من شهرين، دون إبداء أي أسباب.

منير الذي حضر مؤخرا حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر القبة، لم يتحدث عن الأمر وأسبابه، غير أن الأخبار انتشرت سريعا عقب نهاية الحفل، حيث كشف هو بنفسه عن الأمر لمن سألوه عن أحوال زواجه خلال الاحتفالية.

وفي ظل امتناع منير عن الحديث لوسائل الإعلام حول الأمر باعتباره يخصه وحده، أكد مصدر مقرب من منير لـ "العربية.نت" أن الطلاق وقع بالفعل، مشيرا إلى أن الأمر تم قبل أسبوعين، وبالتحديد حينما عاد منير بصحبة عروسه من شهر العسل، ولكن الأمر لم ينتشر سوى بعد انتهاء حفل تنصيب الرئيس.

واعتبر المصدر أن الأمر لم يؤثر بالسلب على منير، خاصة وأنه لم يتأقلم مع الزواج، ولذلك قرر الانفصال عن زوجته في النهاية.

وكان محمد منير قد أعلن زواجه على عروسه داليا يوسف، منتصف شهر أبريل الماضي، في حفل عائلي محدود، لم يحضره سوى أهل العروسين، وقيل حينها إن أشهر عازب في الوسط الفني قد تزوج، ليعود سريعا إلى لقبه المفضل بعد أن أنهى الزواج.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي كان قد أعلن قبل أيام عن تكريمه لمحمد منير عن أعماله السينمائية التي قدمها، وذلك في دورته الثلاثين، التي تقام مطلع شهر سبتمبر المقبل.