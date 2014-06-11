مغني "غانغام ستايل" يضرب من جديد

بعد ركود نجمه لفترة، عاد مغني "غانغام ستايل" الشهير إلى الواجهة بأغنية جديدة تحمل عنوان "هانغ أوفر" Hang over، محققاً أكثر من 25 مليون مشاهدة في يومين فقط.

فقد عاد المغني الكوري الجنوبي باك تشي سان الشهير بـ "ساي" إلى الواجهة بقوة هذه المرة، بعد تعاونه مع الأميركي "سنوب دوغ".

ويبدو أن كليب "Hangover" لن يكون أقل مشاهدة من "غانغام ستايل" التي عمّت العالم بأسره، مسجلة رقماً قياسياً تجاوز 13 مليونا في يوم واحد فقط، ليبلغ العدد الإجمالي ابتداء من يونيو الجاري ملياري شخص.

وعلى الرغم من أن الأغنية الجديدة لا تحمل الكثير من التميز سواء على صعيد اللحن أو الكلمات أو حتى المشاهد المصورة، التي وصفت في بعض الأحيان بالمقززة، إلا أنه يبدو أن أسهمها سترتفع قريباً جداً.



