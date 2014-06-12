أمير الكويت يكرم طارق الحبيب بجائزة أفضل مغرّد عربي

كرّم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، بروفيسور واستشاري الطب النفسي الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب أ.د طارق الحبيب بجائزة أفضل مغرّد عربي.

جاء ذلك ضمن مسابقة "تدوين"، وهي مسابقة ثقافية معلوماتية تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى دعم التدوين الرقمي في المنطقة العربية بطرقه ومجالاته المختلفة، وتتبع جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الكويت.

ويتابع حساب الحبيب في "تويتر" حوالي 4 ملايين شخص، ويعتبر الطبيب العربي الوحيد الذي يمتلك حسابه هذا العدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير أصدرته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات عن شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بأن العدد الإجمالي لمستخدمي "تويتر" النشطين في العالم العربي وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

وذكر التقرير أن السعودية هي صاحبة أكبر عدد من مستخدمي تويتر النشطين في العالم العربي، حيث يصل عددهم إلى 1.9 مليون مستخدم، أي ما يمثل نصف عدد كل مستخدمي تويتر النشطين في المنطقة العربية.

وأضافت التقرير أن قرابة نصف التغريدات في العالم العربي كُتبت في السعودية، بينما احتلت التغريدات الصادرة من مصر نسبة 12%، والإمارات 11%.

وتذكر الجائزة في موقعها الإلكتروني أن الهدف من مسابقة "تدوين" التي أعلن عن نسختها الأولى في مارس هو إثراء المحتوى العربي الرقمي وتنمية روح الإبداع لدى المدونين العرب ونشر ثقافة التدوين الهادف، وتقول الجائزة في موقعها الالكتروني إن تغريدات الحسابات الفائزة يجب أن تكون "متوافقة مع الأخلاق العامة وخالية من أي تطرف سياسي أو طائفي أو عرقي".