عز يلحق بموسم رمضان.. وزينة تقترب من المغادرة

على الرغم من النجومية التي يتمتع بها أحمد عز، كونه أحد الفرسان المهمين في سباق دراما رمضان، فإنه كاد يواجه المجهول بمسلسله الجديد "الإكسلانس" الذي لم يكن قد تم تسويقه قبل أسابيع قليلة من بدء شهر رمضان.

واستطاعت إحدى القنوات المصرية شراء حق عرض "الإكسلانس" الذي يشارك في بطولته صلاح عبدالله واللبنانية نور، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج وائل عبدالله، بشكل حصري داخل مصر.

وبذلك ينجو أحمد عز من الأزمات التسويقية التي كانت تلاحقه، وجعلت مسلسله ينتظر حتى اللحظات الأخيرة من أجل أن يجد شاشة لعرضه، وهو ما فسره البعض بارتباطه بأزمته مع الفنانة زينة، خاصة أن القنوات كانت تخشى صدور حكم نهائي في قضية إثبات نسب التوأم، وهو ما قد يؤثر على جماهيرية عز، ويؤدي إلى انخفاض نسب مشاهدة مسلسله الجديد.

توقف تصوير "الوسواس"

على الجانب الآخر تواجه زينة مصيراً مجهولاً بمسلسلها الجديد "الوسواس" الذي تشارك تيم حسن بطولته، حيث لم يتم تسويق العمل لأي قناة فضائية بعد.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد منتج العمل أحمد الجابري، أن تصوير العمل توقف من أجل قيام المخرج حسني صالح بعمليات المونتاج، الخاصة بالحلقات التي تم تصويرها، ولم يحدد موعد العودة للتصوير بعد، خاصة أن المخرج في معسكر مغلق من أجل إنهاء المونتاج.

وحول عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل من عدمه، أشار المنتج إلى أن الأمر الهام في الوقت الحالي هو مونتاج الحلقات، بغض النظر عن عرض المسلسل في رمضان أو بعد رمضان، خاصة أنه لم تحصل أي قناة فضائية على حق عرض المسلسل حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي غادر فيه بطل المسلسل تيم حسن مصر، من أجل تصوير عدد من المشاهد في مسلسله "الإخوة"، على أن يعود مع تحديد موعد عودة تصوير مسلسل "الوسواس" مرة أخرى.