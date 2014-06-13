نجوم الغناء يطلّون عبر تترات مسلسلات رمضان

إن كانت دراما رمضان تشهد منافسة قوية بين أبطال مسلسلاتها، فالأمر نفسه تشهده تترات هذه الأعمال، حيث يتنافس صُناع مسلسلات رمضان في جلب النجوم من أجل تسجيل أصواتهم عليها.

وفي ظل كساد سوق الغناء أصبحت التترات مساحة واسعة من أجل حضور نجوم الغناء في شهر رمضان بأعمال غنائية ربما تترك بصمة أقوى مما يتركه المسلسل نفسه.

تامر حسني يغني لنفسه

البداية كانت بمسلسل "فرق توقيت" الذي كتبه محمد سليمان عبدالمالك وأخرجه إسلام خيري، ويقوم ببطولته تامر حسني ونيكول سابا، حيث قرر تامر حسني أن يغني التتر الخاص بالمقدمة والنهاية بنفسه.

وقام تامر حسني بتسجيل الأغنيتين بالفعل، وهما "بين يوم وليلة" التي كتبها أحمد الجندي، وأغنية "هاموت وارجع" التي كتبتها عبير الرزاز. ويُذكر أن مسلسل "فرق توقيت" يشهد مشاركة ثلاثة من نجوم الغناء، هم تامر حسني ونيكول سابا وميّ سليم.

على الجانب الآخر، أكد هشام عباس في تصريح لـ"العربية نت" انتهاءه من تسجيل تتر مسلسل "إمبراطورية مين؟"، الذي تقوم ببطولته هند صبري. كما كشف عن وجود مفاوضات من جانب صُناع مسلسل "كيد الحموات"، الذي تقوم ببطولته هالة صدقي وماجدة زكي، من أجل تقديم التتر الخاص بالمسلسل إلى جانب حميد الشاعري، ولكنه أشار إلى أن الأمر لم يتم بشكل رسمي بعد ومازال في إطار المفاوضات.

عمر خيرت مجدداً مع الفخراني

ربما كان النجاح الذي شهده مسلسل "الخواجة عبدالقادر" ليحيى الفخراني، هو السبب في تكرار التعاون بين الفخراني والموسيقار عمر خيرت، من أجل تقديم الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "دهشة" الذي يُعرض في رمضان المقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أكد منتج العمل صادق الصباح أنه اتفق مع المؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، على اختيار الموسيقار عمر خيرت لتأليف تتر المسلسل، كاشفاً عن أنه كان هناك اسم آخر مطروحاً لهذا الغرض.

وأشار الصباح إلى أنه لن يكون هناك مطرب من أجل غناء التتر الذي سيكون موسيقى تصويرية فقط، بالإضافة إلى قيام الشاعر عبدالرحمن الأبنودي بكتابة رباعيات، سيتم تقديمها داخل المسلسل، وستقدمها ثلاث فتيات في سياق الأحداث.

وحول مسلسل "ابن حلال"، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وينتجه صادق الصباح أيضاً، كشف الأخير أن المطرب اللبناني آدم سيقوم بغناء التتر الخاص به، وكذلك أغنية أخرى داخل المسلسل.

وأوضح أنه حينما استمع إلى كلمات أغنية التتر وجد أن آدم هو الأنسب لأدائها، خاصة أنها أغنية شعبية، ولم يكن يعلم حينها أن آدم لبناني الجنسية.

وكان آدم قد قام بتسجيل أغنية التتر الخاصة بمسلسل مصطفى شعبان الذي يحمل اسم "دكتور أمراض نسا" والذي سيعرض رمضان المقبل.

أصالة بصحبة غادة عبدالرازق

ومن جانبها نشرت أصالة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لها بصحبة الملحّن محمد رحيم، وذلك عقب انتهائها من تسجيل التتر الخاص بمسلسل "السيدة الأولى" الذي يقوم ببطولته كل من غادة عبدالرازق وممدوح عبدالعليم.

فيما طرحت إليسا عبر قناتها على موقع "يوتيوب" أغنية التتر الخاص بمسلسل "لو" الذي يقوم ببطولته يوسف الخال وعابد فهد، مستعينةً بعدد من مشاهد المسلسل. واستطاعت الأغنية أن تتجاوز 200 ألف مشاهدة في يومين.

من جهته، يظهر وائل جسار من خلال عملين هذا العام، حيث سيغني تتر مسلسل "شمس" الذي تقوم ببطولته ليلى علوي وجميل راتب، ومن إخراج خالد الحجر، كما سيؤدي تتر مسلسل الكارتون "عجاب القصص في القرآن"، وهو من بطولة يحيى الفخراني إلى جانب العديد من ضيوف الشرف.

وللمرة الأولى تظهر مروة ناجي نجمة برنامج "The Voice" من خلال مسلسل "تفاحة آدم" الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي، حيث تقدم مروة أغنية التتر إلى جوار أغنيات أخرى داخل المسلسل، الذي تشارك من خلاله بالتمثيل أيضاً حيث تقدم دور منشدة دينية.

وفي الوقت الذي لم يستقر فيه محمد سعد على المطرب الذي سيقوم بتقديم أغنية التتر الخاصة بالمسلسل، قام هو بتسجيل أغنية تحمل اسم "تاكسي" يقوم بغنائها داخل المسلسل الذي يحمل نفس العنوان.