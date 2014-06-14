لماذا أقام أحمد عز مؤتمر مسلسله في دبي؟

استمراراً لحالة التجاهل التي يتعامل بها أحمد عز تجاه الإعلام المصري منذ أشهر، وبالتحديد حينما ظهرت أزمته مع الفنانة زينة، التي عادت من الولايات المتحدة الأميركية بصحبة توأم، نسبته إليه رغم إنكاره الأمر.

أقيم المؤتمر الصحافي لمسلسل "الإكسلانس" الذي يدخل به عز إلى سباق دراما رمضان، بإمارة دبي بعيداً عن القاهرة، في موقف لم يكن بالمفاجئ، خاصة أن المسلسل الذي بدأ تصويره قبل أشهر، لم يقم صناعه احتفالاً ببدء التصوير، كما هي عادة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان.

البعض حاول تفسير الأمر بكون عز أراد أن يهرب من وسائل الإعلام المصرية، التي تحاول منذ بداية أزمته مع زينة أن تحصل منه على توضيح للأمر، ولكنه لم يتحدث في الأمر، ما جعله يقيم المؤتمر الصحافي الخاص بمسلسله بعيداً عن المحروسة.

غير أن مصدراً من داخل المسلسل أكد لـ"العربية.نت" أن المؤتمر أقيم برعاية تلفزيون دبي، الذي حصل على حق عرض المسلسل في رمضان، وذلك بالاشتراك مع الشركة التي أشرفت على تصوير عدد من المشاهد الخارجية بدبي، مستبعداً أن يقام مؤتمر صحافي للمسلسل في القاهرة، نظراً لضيق الوقت حيث عاد فريق العمل إلى القاهرة مساء الجمعة، من أجل استئناف تصوير المسلسل الذي يخرجه وائل عبدالله، ومن تأليف أيمن سلامة، والذي ينتهي تصويره في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

واستطاعت شركة "Oscar" المنتجة للمسلسل أن تسوقه لقناة "الحياة" ليعرض بشكل حصري داخل مصر، وذلك بعد أزمة تسويقية كادت تخرج العمل من سباق رمضان المقبل، وهو ما تم قبل بدء السباق بأقل من شهر.

المؤتمر الصحافي شهد تواجد اللبنانية نور وأحمد رزق ومنة فضالي ومخرج ومؤلف المسلسل إلى جوار بطل العمل أحمد عز، والذي أكد على أن غيابه عن الدراما في الفترة الماضية، يعود إلى انتظاره سيناريو جيداً يعيده وهو ما وجده في المسلسل، بينما علقت نور على عودتها بعد غياب لخمس سنوات قائلة "وحشتوني"، فيما أشار أحمد رزق إلى محاولته إنقاص وزنه من أجل دوره في المسلسل الذي يتناول رحلة رجل الأعمال "سيف الدسوقي" الذي يجسد دوره أحمد عز.