مـازن حـايك: MBC مع مفتي السعودية بمسألة زنا المحارم

تستمر الحملة من بعض الناشطين على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ضد مسلسل "أمس أحبك وباكر وبعده"، الذي سيعرض على شاشة MBC في شهر رمضان المبارك، بعد أن حاول بعضهم الربط بين أحداث المسلسل ومسألة "زنا المحارم". وجاءت فتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، بعدم جواز عرض أي مسلسل تلفزيوني يناقش "زنا المحارم"، لتضيف المزيد من السخونة إلى هذه المسألة.

ويظهر الفيديو المرفق مع هذا الخبر مشهداً من المسلسل، حيث تعاتب إحدى البطلات زوجها بعد أن كشفت علاقته مع "صديقتها"، وهي ليست أختها كما حاول البعض الترويج له.

مـازن حـايك: "مجموعة MBC" ملتزمة دائماً بعدم عرض أي محتوى يتطرق إلى المحارم

مسلسل "أمس أحبك وباكر وبعده" متميز درامياً وملائم للمشاهدة العائلية في رمضان وخارجه

مـازن حـايك: "مجموعة MBC" مع سماحة مفتي السعودية في مسألة "زنا المحارم"

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال مـازن حـايك، المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، إن المجموعة تقف بكل تأكيد مع سماحة المفتي في رؤيته لمسألة "زنا المحارم"، مشيراً إلى أن المجموعة تعلن تأييدها التام لما جاء على لسان المفتي، كون "زنا المحارم" جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون في جميع أنحاء العالم، وهو فعل محرم في الأديان السماوية. وأضاف حـايك أن " MBC ملتزمة دائماً بعدم عرض أي محتوى إعلامي يتطرق إلى المحارم، مشيراً إلى أن المسلسل المذكور متميز درامياً وصالح للمشاهدة العائلية في رمضان وخارجه".

وتابع حـايك: "طبعاً، لن تقف MBC مكتوفة الأيدي أمام من سعى إلى الإساءة إليها من خلال الحملة الاستباقية على المسلسل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وروج زوراً لفرضية أن المسلسل يتطرق إلى مسألة "زنا المحارم". في كل الأحوال، نحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من تثبت مشاركته في الحملة المغرضة ضدنا، عن قصد أو غير قصد، مباشرة أو بالواسطة، بمن فيهم من أوصل المعلومات الخاطئة لسماحة مفتي السعودية، الذي نجل ونحترم".

وفي سياق متصل، تساءل حـايك عن الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذه الحملة الاستباقية المغرضة التي طالت المسلسل وMBC، خصوصاً أنها تضمّنت الكثير من التجني والأحكام المسبقة، وأن المسلسل لم يُعرض بعد، وبالتالي لم يشاهده أحد على الإطلاق ليعرف محتواه.

ختاماً، سأل المتحدث باسم "مجموعةMBC" ماذا سيكون موقف بعض الناشطين على الإنترنت وشبكات التواصل عند عرض المسلسل على MBC في رمضان، وتبيان حقيقة عدم تطرقه إلى مسألة "زنا المحارم"؟ فهل سيتراجعون ويعتذرون؟ وقتها، يصبح السؤال الملح عمن زودهم بالمعلومات الخاطئة للقيام بهذه الحملة الاستباقية المغرضة، ووجههم باتجاهات خاطئة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتهدف فقط إلى المزايدة والإساءة.

موافقة وزارة الإعلام الكويتية على النص الدرامي للمسلسل قبل تصويره

تجدر الإشارة إلى أن أحداث المسلسل تدور حول العلاقات التي تنشأ بين أطباء يعملون في عيادة أسنان من جهة، وأربع فتيات يعملن في البوتيك النسائي المجاور للعيادة من جهة أخرى. والمسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن بطولة إلهام الفضالة، وعبدالمحسن النمر، وشجون الهاجري، ويعقوب عبدالله، وخالد البريكي، وهبة الدري. كما أن النص الدرامي لمسلسل "أمس أحبك وباكر وبعده" كان حصل على موافقة وزارة الإعلام الكويتية قبل تصويره، مثلما هي الحال بالنسبة للأعمال الدرامية الأخرى المجازة والصالحة للإنتاج.