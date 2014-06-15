وفاة الكاتبة المصرية فتحية العسال

توفيت صباح اليوم، الأحد، الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات عضوة اتحاد الكتاب، والتي يلقبها البعض بأنها "أم الغلابة وسيدة النضال"، نظراً لاهتمامها بقضايا الفقراء والمهمّشين في المجتمع، وكذلك قضايا المرأة.

وُلدت الكاتبة فتحية العسال عام 1935 وتزوجت بالكاتب عبدالله الطوخي، وانفصلت عنه في فترة من حياتها، وقامت بكتابة 57 مسلسلاً، منها: "رمانة الميزان، شمس منتصف الليل، حبال من حرير، بدر البدور، هي والمستحيل، حتى لا يختنق الحب، حبنا الكبير، لحظة اختيار، لحظة صدق (الحاصل على جائزة أفضل مسلسل مصري لعام 1975)"، كما كتبت 10 مسرحيات وهي: "المرجيحة والبسبور، البين بين، نساء بلا أقنعة، سجن النسا، ليلة الحنة، من غير كلام"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

كما تأثرت الراحلة بالكثير من الأحداث في نشأتها ساهمت في تكوين شخصيتها مثل حرمانها من التعليم، حيث بدأت الكتابة الأدبية في عام 1957 واهتمت بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بشكل خاص، وتم اعتقالها ثلاث مرات بسبب كتاباتها عن قضايا المرأة.