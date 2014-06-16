أحلام تعد المنتخب الجزائري بكرة من "الألماس"

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص في موقع تويتر أنها ستمنح المنتخب الجزائري كرة من الألماس في حال فوزه ببطولة كأس العالم لكرة لقدم- 2014 المقامة في البرازيل.

وقامت أحلام بنشر صورة تظهر كأس العالم وبجانبها صورة لكرة قدم من الألماس. وكانت الفنانة الإماراتية قد أعلنت أنها تشجع المنتخب الجزائري أولاً والمنتخب البرازيلي ثانياً في المونديال الحالي.

يذكر أن منتخب الجزائر سيلعب غدا الثلاثاء ضد المنتخب البلجيكي في أولى مبارياته في المسابقة، ويأمل العديد من الجزائريين والعرب أن تتقدم الجزائر إلى مراحل لاحقة في المونديال.