هؤلاء تستعيدهم شاشة رمضان رغم وفاتهم

لم يمهلهم القدر حتى يشاهدوا آخر ما قدموه على الشاشة، غير أنهم رحلوا وتركوا ذكرى درامية سيظل الجمهور يذكرهم بها على مدار شهر رمضان.

فبمجرد بدء شهر رمضان المبارك، وعرض المسلسلات المتنافسة في السباق، ستستعيد الشاشة ثلاثة غيّبهم الموت في الفترة الماضية، واستمرت أعمالهم الدرامية دون توقف، فقد وجدت فريق عمل ينجزها وفاء لمن رحل.

الثلاثي حسين الإمام والكاتبة فتحية العسال والمؤلف ممدوح الليثي فارقوا الحياة، ولكنهم لم يفارقوا الدراما رغم وفاتهم، والعامل المشترك أن الثلاثي ترك عملا يختلف عن باقي ما قدمه.

حلم ممدوح الليثي

لم يمر اليوم الأول من عام 2014، إلا بعد أن حمل معه نبأ وفاة المؤلف ممدوح الليثي بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرا، ليرحل الكاتب المميز تاركا حلمه، وهو مسلسل "صديق العمر".

المسلسل مأخوذ عن كتاب الليثي الذي يحمل اسم "الرئيس والمشير"، وظل لسنوات يحاول تنفيذه، ولكنه لم ير النور، خاصة وأنه حاول تقديمه في شكل فيلم سينمائي، قبل أن يعود ويكتب معالجة درامية للمسلسل، ولكن حالته الصحية لم تسعفه من أجل كتابة السيناريو، ليتولى المؤلف محمد ناير هذه المهمة، وتوفي الليثي قبل أن يلتقي بناير.

لتؤكد أسرة المسلسل الذي يقوم ببطولته جمال سليمان ودرة وباسم سمرة، ويتناول العلاقة الإنسانية التي جمعت بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، أن العمل سيخرج في أفضل صورة تكريما لروح ممدوح الليثي الذي رحل.

قصة حياة فتحية العسال

وقبل بداية شهر رمضان بأيام، وبالتحديد صباح الأحد كانت وفاة الكاتبة فتحية العسال، قبل أن تشاهد الثلاثي نيللي كريم ودرة وروبي، وهن يجسدن القصة التي كتبتها تحت عنوان "سجن النساء"، والتي قيل إنها عالجت قصة حياتها، لتعرض في عمل تلفزيوني.

المسلسل الذي ظل مؤجلا عاما تلو الآخر لدى شركة "العدل جروب" لم ينفذ سوى في العام الذي رحلت فيه فتحية العسال، والغريب هو ما كتبته الفنانة نهى العمروسي إحدى المشاركات في المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حينما أكدت أنهم في موقع التصوير، كانوا يستعدون لتصوير مشهد العزاء، وهو ما يتطلب مشاعر الحزن على وجوه الجميع، ووصلهم حينها خبر وفاة صاحبة قصة المسلسل الذي تخرجه كاملة أبوذكرى، حتى تحولت الدراما إلى حقيقة.

حسين الإمام لم يكمل المهمة

وبينما كانت بطلة مسلسل "كلام على ورق" هيفاء وهبي إلى جوار مخرج المسلسل محمد سامي، في حلقة من حلقات برنامج "شكلك مش غريب" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، أذيع خبر وفاة الفنان حسين الإمام، لتدخل هيفاء وهبي في نوبة بكاء، على من كانت تشاركه بالأمس بطولة المسلسل.

وهو ما دفع المخرج محمد سامي إلى تقديم وعد للفنان الراحل بأن يخرج المسلسل في أبهى صورة تكريما له، على الرغم من أن وفاة حسين الإمام وضعت سامي في ورطه، خاصة وأنه رحل تاركا عددا من المشاهد التي لم يكن قد أنجزها بعد، وهو يقدم إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

