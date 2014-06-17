هالة صدقي تهاجم ماجدة زكي بسبب برومو "كيد الحموات"

سريعاً بدأت الأزمات وانتهى شهر العسل بين الأبطال، ورفاق الأمس صاروا خصوم اليوم، وهذه المرة كانت الفنانة هالة صدقي على موعد مع أزمة تجمعها بالفنانة ماجدة زكي، والسبب هو مسلسل "كيد الحموات" الذي سيكون العمل الأخير المشترك بينهما.

تفاصيل القصة كما ترويها هالة صدقي لـ"العربية نت" بدأت ببرومو المسلسل الذي يخرجه أحمد صقر، وتشاركهم بطولته سوسن بدر وانتصار، حيث فوجئوا بكون البرومو يحمل لقطات لماجدة زكي وحدها دون بقية بطلات المسلسل، وحينما استفسرن عن السبب، علموا بأن القنوات الفضائية هي من قامت بذلك.

الأمر تم تداركه من قبل المخرج أحمد صقر ومنتج المسلسل، حيث قاما بإرسال مشاهد لبقية البطلات من أجل إدراجها بالبرومو، ولكن ماجدة زكي حينما علمت بذلك هددت بعدم استكمال تصوير المسلسل، وبالفعل رفضت التصوير لعدة أيام، بحسب ما أكدته هالة صدقي.

سُمعة قديمة في افتعال المشاكل

ورفضت هالة صدقي اتهام منتج المسلسل بأن يكون له دور فيما حدث، خاصة أن الظروف الإنتاجية في الوقت الحالي صعبة للغاية، ومن يدخل مجال الإنتاج فإنه يغامر.

ولكنها أكدت أنها قبل أن تعمل مع ماجدة زكي علمت من بعض صديقاتها في الوسط الفني أنها تملك سُمعة قديمة في افتعال المشاكل، خاصة بعد أن قدمت مسلسل "عائلة الحاج متولي" بصحبة الفنان نور الشريف، وهو ما علّقت عليه هالة قائلة: "بناءً على إيه!".

واعتبرت بطلة المسلسل أن ماجدة زكي كانت صديقتها، ولكنها فوجئت بتصرفاتها، مسترجعة ما حدث في يوم ميلادها حينما أقامت لها أسرة المسلسل احتفالاً، إلا أن ماجدة زكي رفضت حينها المشاركة وتقديم التهنئة لها.

التعاون مرة أخرى مستحيل

وحول إمكانية التعاون بينهما مرة أخرى، أجابت هالة صدقي بنبرة حادة: "ده مستحيل"، لأنها تعتبر أن الاستهتار بباقي الزملاء في المسلسل أمر غير لطيف، والنجمة لا تقوم بمثل هذه التصرفات.

وضربت المثال بيسرا التي تظهر عبر أفيش مسلسل "سراي عابدين" إلى جوار غادة عادل ونيللي كريم ونور، وهو ما يؤكد أن يسرا نجمة تثق بإمكانياتها. بينما كان رد فعل ماجدة زكي، على طلب هالة صدقي بأن يظهرن هن الأربعة على الأفيش، هو التهديد بعدم استكمال المسلسل.

دورها كان معروضاً على ميرفت أمين

وكشفت هالة صدقي عن كون دور ماجدة زكي في المسلسل كان معروضاً بالأساس على الفنانة ميرفت أمين، إلا أن الأخيرة رفضت المشاركة، كما أن هالة صدقي رفضت المشاركة في بطولة المسلسل في البداية، ولكنها تراجعت بعد ذلك ورحّبت بالمشاركة من أجل المخرج أحمد صقر.

وتساءلت عما قدمته ماجدة زكي في تاريخها من أجل القيام بما تفعله، مؤكدة أن المسلسلين اللذين قامت ببطولتهما كبطولة مطلقة عُرضا عليها ولكنها رفضت، حيث قالت: "المسلسلان مرميان عندي في البيت ورفضتهما".

واعتبرت بطلة فيلم "الهروب" أن المقياس دائماً ما يكون للسينما، وأنها قدمت ما يزيد على 75 فيلماً، وكذلك بطلة المسلسل سوسن بدر حصلت على أكثر من 70 جائزة، "فما الأعمال التي قدمتها ماجدة زكي؟".

وعن تتر المسلسل وهل ستتصدره ماجدة زكي وحدها، أكدت هالة صدقي أنها حينما تراجعت عن المشاركة في المسلسل في البداية قامت ماجدة زكي بالتوقيع على أن تتصدر التتر، ولكنها تلقت وعداً من المخرج أن يخرج التتر بشكل متساوٍ بينهن.

غير أنها عادت لتؤكد عدم اهتمامها بالتتر أو البرومو، ولكن ما يهمها في النهاية هو المسلسل الذي قدمته، وما يحزنها هو أن تتحكم القنوات الفضائية فيما يجري، معلنة عن نيتها رفع دعوى قضائية، ولكنها لم تؤكد الأمر، كما أن التجربة التي خرجت بها من المسلسل تتلخص في الابتعاد عن الممثل الذي يعيش في دور وهمي.

واختتمت صدقي تصريحاتها بالإشارة إلى أن ماجدة زكي تسببت في إلغاء التصوير بمدينة شرم الشيخ بسبب غضبها، وهو الموقف الذي لم تفعله هي ولم تعطل التصوير حينما كانت غاضبة.

وعلى الجانب الآخر حاولت "العربية نت" التواصل مع الفنانة ماجدة زكي من أجل الرد على ما قيل، غير أنها لم تجب على الهاتف.