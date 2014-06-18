الكبار يتنافسون في عيد الفطر بموسم سينمائي استثنائي

حالة من الهدوء تشهدها دور العرض السينمائي في الفترة الحالية، إلا أنها ستكون بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، خاصة أن موسم عيد الفطر سيكون بمثابة موسم استثنائي يشهد عودة وتواجد الكبار من أجل المنافسة على كعكة الإيرادات.

البعض يعود بفيلم خاص من أجل عيد الفطر، والبعض الآخر اهتدى لعرض فيلمه الذي انتهى من تصويره قبل فترة في هذا الموسم.

أحمد حلمي يحاول تخطي إخفاقه الأخير

وفي إطلالة جديدة يعود أحمد حلمي للسينما مرة أخرى، من خلال فيلمه "صنع في مصر" الذي تغير اسمه أكثر من مرة، حيث كان في البداية "صنع في الصين" قبل أن يتحول إلى "قطن وفار" ويستقر في النهاية على "صنع في مصر".

ويأمل حلمي أن يتخطى، بفيلمه الجديد إخفاقه الأخير في فيلم "على جثتي" الذي لم يلبي طموحات جمهوره، ولم يحقق الإيرادات المتوقعة.

وأكد إيهاب السرجاني، الذي يشارك حلمي إنتاج "صنع في مصر"، في حديث مع "العربية.نت"، أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم أمس الثلاثاء، وتم الاستقرار على طرحه في عيد الفطر المقبل، بأكثر من 90 نسخة داخل مصر فقط.

وأشار السرجاني إلى أن القيمين على الفيلم يفكرون في إطلاق أغنية دعائية له في الفترة المقبلة، ولكنهم لم يستقروا على الخطوة بشكل نهائي.

يذكر أن "صنع في مصر"، الذي تشارك في بطولته ياسمين رئيس والطفلة نور عتمان متسابقة برنامج "Arabs Got Talent"، من إخراج عمرو سلامة.

كريم عبد العزيز يعود

وعلى الجانب الآخر، استقر صناع فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي، على طرح الفيلم في موسم عيد الفطر، وذلك عقب فترة تأجيل استمرت لشهور، وهو ما أرجعه صناع العمل في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" لعدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، وتم الانتهاء من تصوير الفيلم، وطرح البرومو الخاص به.

ويشهد "الفيل الأزرق"، المأخوذ عن رواية للمؤلف أحمد مراد، عودة لكريم عبدالعزيز الغائب عن الدراما هذا العام حيث كان آخر فيلم له هو "فاصل ونعود" قبل ثلاث سنوات.

ياسمين عبدالعزيز تبحث عن عريس

وفي تعاون مكرر، يعود الرباعي المؤلف من ياسمين عبدالعزيز وحسن الرداد وخالد جلال والمخرج وائل إحسان للإطلالة مرة أخرى عبر فيلم "مطلوب عريس"، بعد أن قدموا معا فيلم "الآنسة مامي" قبل عامين، وحقق وقتها العمل إيرادات تجاوزت الـ15 مليون جنيه.

ويدور فيلم "مطلوب عريس" في إطار كوميديا اجتماعية ساخرة. وشارفت ياسمين عبدالعزيز على الانتهاء من تصويره، من أجل طرحه في عيد الفطر، لتشتعل المنافسة بين النجوم.

هل يكرر محمود عبدالمغني ما قدمه ماجد الكدواني؟

ومن خلال فيلم "النبطشي" يعود محمود عبدالمغني مرة أخرى إلى البطولة المطلقة في السينما. ويشارك في هذا العمل الذي يخرجه إسماعيل فاروق، مي كساب وهالة صدقي وإدوارد.

ويقدم عبدالمغني في الفيلم دور "نبطشي الأفراح"، وذلك في تجربة مشابهة لما قدمه ماجد الكدواني في فيلم "الفرح".

وقد انتهى فريق العمل من تصوير فيلم "النبطشي" في السادسة من صباح الاثنين الماضي في أحد الفنادق المجاورة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسط تواجد معظم الأبطال.

مغامرات ثلاثة تماثيل من الشمع

وبعد فترة تأجيل طويلة، تغير فيها منتج الفيلم، استقر الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، على طرح فيلمه الجديد "الحرب العالمية الثالثة" في عيد الفطر المقبل.

وتشرك دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم الذي كان محمد حفظي هو من يتولى إنتاجه قبل أن يقوم المنتج أحمد السبكي بشراء الفيلم وتولي مسؤولية الإنتاج وحده.

ويدور الفيلم ذو الطابع الكوميدي، الذي يخرجه أحمد الجندي، حول مجموعة تماثيل شمع في إحدى المتاحف، تتحول إلى شخصيات حقيقية

بهذه الأعمال اتضحت الصورة الأساسية للموسم السينمائي المقبل، مع احتمالية دخول البعض إلى السباق في اللحظات الأخيرة، مثل فيلم "واحد صعيدي" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وكان مقررا طرحه قبل رمضان، إلا أن وفاة شقيق المنتج أجلت العمل، بالإضافة إلى فيلم "عنتر وبيسه" لمحمد لطفي، الذي طرح الأفيش الخاص به مؤخرا.