نادية الجندي خارج رمضان بسبب قلة عروض شراء المسلسل

على الرغم من إعلان التلفزيون المصري ومسؤوليه عن حصولهم على حق عرض مسلسل "أسرار" الذي يشهد عودة نجمة الجماهير نادية الجندي إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب، إلا أن الأمر تغير بين ليلة وضحاها.

حيث قرر منتج العمل محمد مختار أن يؤجله حتى شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار تصويره الذي ينتهي منتصف شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد مختار أنه اتخذ قراره اليوم -السبت- بسحب العمل من التلفزيون المصري، وتأجيله للعرض في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم تغطية العروض المقدمة للمسلسل لنصف تكلفته التي بلغت 30 مليون جنيه.

وأوضح المنتج أن بداية تصوير العمل الذي تشارك في بطولته عبير صبري ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، جاءت متأخرة، وكانت القنوات العربية قد تعاقدت على المسلسلات التي ستقوم بعرضها، وهو ما أضاع عليهم فرصة تسويقه لقناة عربية، ولم يمتلك داخل مصر سوى قناتين فضائيتين إلى جوار التلفزيون المصري، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره بالتأجيل، خاصة وأن كأس العالم أثر على أسعار المسلسلات هذا العام بالسلب.

وأكد المنتج أنه قام بالفعل بتسويق المسلسل من أجل العرض في شهر أكتوبر المقبل، إلى قناة أبوظبي والكويت، على أن يتم الاتفاق مع قناة "MBC" منتصف شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن هذه القنوات تغطي تكاليف المسلسل، كما أنه سيقوم بتسويق المسلسل لقنوات مصرية.

المسلسل الذي يدور حول جريمة قتل تجري في ظروف غامضة، وتعود به نادية الجندي إلى الدراما بعد أن كان مسلسل "ملكة في المنفى" قبل أربع سنوات هو آخر أعمالها، مستمر في تصويره، الذي ينتهي بحلول منتصف شهر رمضان بحسب تأكيدات المنتج، الذي رأى أنهم كانوا يستطيعون اللحاق برمضان من حيث التصوير، ولكن تغطية تكاليف الإنتاج دفعته إلى التأجيل.

