وائل جسار: البرازيل لا تلعب جيداً في هذا المونديال

تحدث الفنان اللبناني وائل جسار عن المونديال الذي يعتبر حديث الشارع العربي والعالمي في هذه الأيام، وقال إنه يشجع البرازيل مع أنه لا يشعر أن فريق البرازيل يلعب بشكل جيد هذه المرة.

وعلى صعيد الأعمال الفنية قال جسار إنه يحضر لإحياء حفل للشرطة المصرية أواخر هذا الشهر وحفل آخر للجيش المصري.

ولم ينف وائل حبه الكبير لمصر والمصريين، لذلك هو يحظى، كما يقول، "بدعم كبير من شعبها ودولتها" التي يحترم جدا.

وتحدث جسار عن أغنيته المنفردة التي أطلقها مؤخرا "بعدك بتحبو" بأنها ستنضم إلى ألبومه الجديد الذي يحضره، وكان قد أدى هذه الأغنية خلال مهرجان "موازين"، حيث كانت لها أصداء كبيرة وتجاوب معها الجمهور هناك.

وقال إنه سيصور أغنيتين قريبا من ألبومه الجديد، الأولى "بعدك بتحبو" باللهجة اللبنانية، والثانية "عادي لما عيش عمري كلو ليك" وهي باللهجة المصرية.

وأوضح جسار أن التجدد هو سمة الألبوم الجديد الذي يسجل أغنياته، وقال جسار" للأسف لم أتطرق إلى اللهجة الخليجية في هذا الألبوم، ومعظم الأغنيات ستكون باللهجتين المصرية واللبنانية فقط".

وبالنسبة لشهر رمضان تمنى فيه أن يتم انتخاب رئيس جمهورية للبنان، وأن يعم السلام الوطن والعالم العربي، وتحصل الناس على حقوقها كافة، وألا ترتفع الأسعار في شهر رمضان رحمة بالفقراء.

وعلى الصعيد العائلي، قال جسار إن ابنته ماريلين وابنه وائل جونيورورثا طبعه تماما، ويميلان إلى الفن وحب الموسيقى، وهو ينمي موهبتهما بالموسيقى.

وأشار إلى أنه لا مانع أن يصبح ابنه فنانا في المستقبل، لأنه يحفظ اللحن بسرعة ويدندنه، أما ابنته مارلين فمع أنها تملك ميولا فنية فإنه لن يشجعها على احتراف الغناء أبدا.