قرداحي ومايا دياب يرويان قصة مقلب رامز فيهما

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها كانت ضمن الفنانين الذين شاركوا في برنامج "رامز قرش البحر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وسيعرض على قناة "أم بي سي مصر" خلال شهر رمضان. ووصفت البرنامج بأنه "قوي" وليس برنامجاً عادياً.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آن الأوان"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية هالة سرحان على قناة "المحور" الفضائية مساء الأحد، والتي تطرقت خلاله للأزمة الأخيرة بين الفنانة المصرية آثار الحكيم مع الفنان رامز جلال حول برنامج المقالب "رامز قرش البحر"، والتي تطورت لدرجة أن تقدمت آثار الحكيم بدعوى قضائية تطالب بوقف عرض البرنامج.

ووصفت مايا الأمر بأنه مجرد مقلب، مؤكدة أن فريق البرنامج موهوب جداً ويجب على الفنانين تشجيع تلك الأفكار الجديدة, إلا أنها علقت قائلة إن هناك بعض الفنانين بأعمار صغيرة قد يتقبلوا المقلب، ولكن هناك من أعمار أكبر لا تتقبل الأمر، مشيرة إلى أن الهدف في النهاية هو تقديم برنامج لشهر رمضان، يهدف إلى إسعاد المشاهدين، منتقدة تقدم آثار الحكيم بدعوى قضائية ضد البرنامج. وقالت "هو مقلب وعدى".

وقالت إنها لم تتقبل الأمر بصدر رحب في البداية، ولكنها تركت الحلقة وهي تضحك.

جورج قرداحي: "المسألة لا تستحق"

من جانبه وجه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي رسالة للفنانة المصرية آثار الحكيم، قائلاً إن "المسألة لا تستحق".

وأضاف قرداحي أنه لم يعرف حقيقة ما حدث معها ومع رامز جلال وباقي فريق عمل البرنامج، وقال: "ست آثار أنت فنانة كبيرة، والمسألة لا تستحق"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لنفس البرنامج.

وتحدث قرداحي خلال مداخلته عن الأزمة بين الطرفين، وموقف آثار الحكيم المناهض لعرض البرنامج في شهر رمضان المقبل، حتى إنها تقدمت بدعوى قضائية تطالب بوقف عرضه.

ووافق قرداحي الفنانة آثار الحكيم في رأيها بأهمية وقف الهرج والمرج الحاصل في الإعلام المصري، لكن من دون أن يشتمل هذا الرأي على برنامج رامز جلال، مشيراً إلى أنه كان ضيفاً في البرنامج ذاته، ووجد ذكاء كبيراً من جانب القائمين على العمل حتى إنه لم يشعر بأنه وقع في مقلب.

وتابع: "في البداية تفاجأت.. ولكن استوعبتها بروح رياضية"، مشيراً إلى سعادته بفريق العمل، لأنه يقدم برنامجاً جيداً يليق بالتلفزيون، واستطاعوا إيقاعي في الفخ، مؤكداً: "لم أشعر بأي إهانة".

وعلى صعيد آخر طالب جورج بإيقاف بعض البرامج والمحطات التي توجه المشاهد إلى جهات مضرة به ومسيئة له، على عكس كون "رامز قرش البحر" برنامجاً ترفيهياً يهدف إلى إضحاك المشاهدين.

وأشار قرداحي إلى أنه دائماً ما تعرض التلفزيونات برامج المقالب في شهر رمضان، لأنها نوع من التسلية للمشاهدين، ولا يوجد أي إهانة في أن يقع أحد الفنانين المشهورين ضحية لذلك المقلب.

وقال إنه وجه التهنئة لرامز جلال في نهاية حلقته معه، مشيراً إلى أن تلك المقالب موجودة في كل تلفزيونات العالم، بل إن المقالب أقوى من ذلك بكثير في الغرب.

وكانت آثار الحكيم قد كشفت تفاصيل المقلب الذي تعرضت له، حيث كانت في قارب مطاطي في وسط البحر مع ممثلة قامت بدور مذيعة، لتتفاجأ بأن القارب يغرق وبعدها ترى "مادة حمراء على سطح المياه توهم أنها دم"، وبعدها ظهرت على سطح الماء رجل صناعية مقطوعة، استُخدمت لإيهام الممثلة بأنها رِجل المذيعة الغارقة.