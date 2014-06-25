رامي عياش: أنا أكثر سعادة بعد الزواج

تضج أيام الفنان اللبناني رامي عياش بالعديد من الأحداث، منها الأليم والمفرح، إلا أن صاحب "يا مسهر عيني"، مثابر لا يمل، ولا تثنيه مشكلة على ما يبدو عن المضي قدماً.

فبعد الحريق الذي تعرض له مطعمه "أرزة لبنان" في منطقة الأشرفية في بيروت قبل شهر ونصف تقريباً، أكد رامي أن "كل شيء يدمر منرجع منعمرو، خصوصاً انو طلع بالحجر مش بالبشر"، مشيراً إلى أنه تخطى الصدمة.

وعلى الرغم من انشغاله الفني، يبدو أن النقطة الأجمل في حياة رامي حالياً، هي زواجه. ففي لقائه مع العربية.نت كشف أنه بات أكثر سعادة بعد الزواج من امرأة حياته، داليدا قبل أشهر قليلة. وتمنى لكل زوجين أن يعيشا السعادة التي يعيشها حالياً.

أما مشروعه القادم فطفل صغير، فالأبوة تعني له الكثير، لاسيما وأنه يعشق الأطفال.

وبعيداً عن توقه لمشروع الأبوة، كان رامي تعرض لأكثر من صدمة منذ فترة قصيرة، منها وفاة والدته التي تعني له الكثير، واصفاً المأساة بالكأس الأليم التي لا يتمنى لأحد أن يشرب منها. وأكد أنه ورث عن والدته كل شيء في الطباع والصفات.

مشروع تمثيل وأغنية جديدة

ويبقى للنجاح الفني طعمه الخاص لدى رامي، وإن كان على الصعيد المحلي، فقد حاز منذ أسبوعين على جائزة النجم الأكثر جماهيرية للعام 2013. وأبدى سعادته بتلك الجائزة لأنها جاءت نتيجة تصويت الجمهور على إذاعة دلتا اللبنانية. واعتبر أن الجوائز والتكريم للفنان هي عبارة عن تقدير معنوي لا أكثر.

إلى ذلك، تحدث عن مشاريعه الفنية، فأوضح أنه يحضر لإطلاق أغنية "سنغل" بعد شهر رمضان، وسوف يصورها فيديو كليب. كما يستعد لإحياء حفلات عدة في كل من أستراليا وأميركا ومصر والمغرب وداخل لبنان، بالإضافة إلى مشروع تمثيل يفكر فيه ويخطط له وسيعلن عنه حين يبصر النور.

يحب فيروز ويشجع البرازيل

من جهة أخرى، أكد عياش أن علاقته جيدة بجميع الفنانين. أما على صعيد الأغاني التي يسمعها، فشدد على أنه يستمع دوماً إلى أغنيات العمالقة كفيروز والراحل وديع الصافي. وفي موضوع المونديال أشار إلى أنه يشجع البرازيل.