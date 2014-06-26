محمد فؤاد يقدم مقالب "فؤش في المعسكر"

بعيدا عن ساحة الغناء أو حتى التمثيل، يطل المطرب محمد فؤاد في شهر رمضان المقبل، على جمهوره بأول تجربة له في مجال تقديم البرامج، التي ستكون هذه المرة من خلال برنامج مقالب يحمل اسم "فؤش في المعسكر".

البرنامج الذي أعلنت عن عرضه قناة "الحياة"، وأكد رئيسها محمد سمير أن شبكة تلفزيون "الحياة" رصدت للبرنامج بصحبة المنتج محمد عبدالحميد ما يفوق الثلاثين مليون جنيه، حيث قاموا ببناء معسكر كامل من أجل إقناع الضيف بحقيقة الخدعة التي يتعرض لها، كما تمت الاستعانة بطائرات هيلكوبتر وتقنيات خاصة في التصوير.

محمد فؤاد الذي كان على مدار السنوات الماضية ضحية لبرامج المقالب في شهر رمضان، خاصة رامز جلال الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية، قرر هذه المرة أن يقوم هو بنصب الخدعة لزملائه، حيث يعتمد البرنامج على إيهام الضيف بأنه يقوم بتصوير الجزء الثاني من برنامج "اليخت" الذي عرض عبر شاشة "الحياة" قبل سنوات في مدينة شرم الشيخ.

حتى يطمئن الضيف إلى ذلك، ولكن عقب مرور الوقت في تصوير الحلقة، يخبر فؤاد ضيفه بأنهم دخلوا إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، ويتعرض وقتها اليخت ومن فيه للهجوم والتحقيق من قبل السلطات الإسرائيلية، وسط إطلاق للرصاص، من أجل حبك الخدعة.

وقد قرر فؤاد أن يطلق الاسم الذي لقبه به جمهوره وهو "فؤش" على البرنامج، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا خلال الفترة المقبلة من أجل الحديث عن البرنامج وتفاصيله، وسر خوضه لهذه التجربة في الوقت الحالي، خاصة أنه يتواجد في الوقت الحالي بدبي من أجل تنصيبه سفيرا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة من أجل دوره في نشر الأغنية الوطنية.