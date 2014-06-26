مهرجان قوافل ينعش مدينة سيدي إفني في المغرب

تحت شعار "الموروث الثقافي تاريخ وحضارة، مؤهلات في خدمة التنمية"، أسدل الستار على مهرجان قوافل في سيدي إفني في دورته الخامسة في المغرب.

وسيدي إفني أو كما يسميها الإسبان بسانتا كروز دي لمار بكينيا تعيش على وقع مهرجان قوافل، تزامناً مع ذكرى استرجاعها إلى حضن الوطن الأم.

وتقع سيدي إفني على بعد 160 كلم جنوب مدينة أغادير، حيث تزدهر السياحة خاصة في فصل الصيف بالمدينة وضواحيها.

وحملت دورة المهرجان الخامسة في طياتها أبعاداً تنموية محلية عميقة، كما اكتسى المهرجان حلة جديدة بمشاركة نخبة من نجوم الأغنية الأمازيغية والأغنية الشبابية والطرب الحساني.