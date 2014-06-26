MBC تؤجل عرض مسلسل "أمس أحبك وباكر وبعده"

قررت قناة "إم بي سي MBC" تأجيل عرض مسلسل "أمس أحبك وباكر وبعده" إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وفي متابعة للمسألة وحول أسباب التأجيل، قال المتحدّث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك لـ"العربية.نت" إن التأجيل جاء بناء على رغبة هيئات رقابية بالاطلاع على المسلسل، ومشاهدة حلقاته كاملة قبل العرض.

وأضاف حـايك: "نظراً لضيق الوقت ما بين بدء عملية المشاهدة والاطلاع الرقابية من جهة، وموعد العرض المقرر مع انطلاق شبكة البرامج الرمضانية من جهة أخرى، آثرت MBC إرجاء موعد عرض المسلسل إلى ما بعد رمضان، علماً أن موقف القناة منه مازال ثابتاً، لناحية ملاءمته للمشاهدة العائلية، خلال شهر رمضان وبعده".

وختم حـايك حديثه لـ"العربية.نت" بالتأكيد على أن MBC ستعرض المسلسل عقب انتهاء شبكة البرامج الرمضانية، بعد أن تكون الهيئات الرقابية المعنية قد فرغت من عملية المشاهدة والاطلاع على العمل بكامله.