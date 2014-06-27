الرباعي: أشجع الجزائر والأرجنتين.. بعد نكسة إسبانيا

كشف الفنان التونسي، صابر الرباعي، أنه كان يشجع المنتخب الإسباني في المونديال، وحاليا هو يشجع المنتخب الجزائري ويتمنى له الفوز، ويليه منتخب الأرجنتين. وأوضح صابر في حديث مع "العربية.نت" أنه يتابع مباريات كأس العالم حين يسمح له الوقت.

وبمناسبة حلول شهر رمضان، تمنى الرباعي حلول السلام وانتهاء الحروب وتوقف الانفجارات وقتل الأبرياء حول العالم.

ويعيش الرباعي أجواء رمضانية خاصة في بلده تونس مع عائلته التي لمّ الشهر الفضيل شملها، بين زيارات عائلية يومية ولقاءات مع الأصدقاء والمحبين.

وأوضح أن ما يميز رمضان في تونس هو الهدوء النسبي خلال النهار والهدوء التام قبل الإفطار بدقائق، والحركة الصاخبة بعده وخلال السهرة في الشوارع والمقاهي.

واعتبر في السياق نفسه، أن شهر رمضان هو مناسبة للقاءات العائلية، حيث يخفف من نشاطه الفني، وحال إقامته لحفل خلال هذه الفترة يؤدي خلاله "أناشيد دينية ذات طابع روحاني ديني".

وبعد رمضان، يشارك الرباعي بمهرجان جرش في أغسطس المقبل، وكشف الفنان لـ"العربية.نت" أنه يتحضر من الآن لهذا الحفل، خاصة أن جرش تحتفل باليوبيل الذهبي لمهرجانها والمشاركة فيه هذا العام "مهمة جدا"، حسب تعبيره.

وأوضح أن التحضيرات للمهرجان على قدم وساق، حيث يتعاون الرباعي في هذا المجال مع موسيقيين مهمين وتقنيين من تونس وخارجها.

كما سيشارك الرباعي في اختتام مهرجاني صفاقس والحمامات، إضافة إلى العديد من الحفلات المبرمجة مع فنانين آخرين ستنظم ابتداء من 22 أغسطس وحتى آخره، منها حفلات في الجزائر.

وفي سياق آخر، يستعد الرباعي لتصوير فيديو كليبات لأغنيتي "أجمل مختصر" و"يا مفتري" له لكن بعد انتهاء شهر رمضان، حيث إن "التصوير صعب في هذا الشهر الفضيل".

وفي هذا المجال، شدد الرباعي على أن التنوع في الاختيارات هي سمة ألبوم "أجمل مختصر"، حيث تعاون فيه مع فنانين جدد، إضافة إلى كون الألبوم متنوع اللهجات بين التونسي والخليجي والعراقي واللبناني.

كما اعتبر الفنان أن أغنياته "لا تموت"، لأنه يقدمها "بحب وصدق ويحسن اختيار الكلمة واللحن".

وأكد الرباعي أن علاقته جيدة مع كل الفنانين ويستمع دائماً لجديدهم، كاشفاً أن "علاقة جيدة نشأت بينه وبين الجمهور بعد مشاركته في برنامج "ذا فويس"، وهي علاقة صادقة وجميلة".

وعن زواجه الثاني وطفله الثالث "هادي"، (يذكر أن للرباعي ابنا وبنتا من زوجته الأولى)، قال الفنان إنه "يعيش السعادة" مع عائلته، مضيفاً: "نحنا مبسوطين والطفل بيجنن وإحساسي حلو كتير".

وأشار إلى أنه لا نية لديه لإظهار زوجته إخلاص للمرة الثانية في أغنية مصورة جديدة، وهي كانت ظهرت معه في أغنية سابقة بعنوان "كش ملك".

وفي سياق متصل، أعرب الرباعي عن إيمانه بالوراثة الفنية بشكل عام، فأولاده يحبون الموسيقى لكن من دون احترافها، وهو يقوم بتعليمهم على العزف على آلات موسيقية، من منطلق أن "الموسيقى في النهاية غذاء للروح"، حسب تعبيره.