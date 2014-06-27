هاني أبوأسعد وفاريل وليامز ينضمان لأكاديمية الأوسكار

انضم المغني الأميركي فاريل وليامز صاحب الأغنية الشهيرة "هابي" والممثلة المكسيكية الكينية لوبيتا نيونغو والمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد إلى الأكاديمية الأميركية لعلوم السينما وفنونها التي تمنح جوائز الأوسكار.

وتشكل هذه الخطوة تكريماً جديداً للوبيتا نيونغو البالغة من العمر 31 عاما، والتي سطع نجمها العام الماضي بعد فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن فيلم "12 عاما من العبودية" لستيف ماكوين.

أما هاني أبو أسعد فقد كان فيلمه "عمر" مرشحاً لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي خلال السنة الجارية.

وسيدخل الأكاديمية التي تضم نحو 6 آلاف عضو، أيضاً الممثلان مايكل فاسبندر وبول دانو اللذان مثلا في فيلم "12 عاما من العبودية". وكان فاسبندر مرشحاً لجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره فيه.

ومن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 271 عضواً الذين ينضمون هذه السنة إلى الأكاديمية، الكندي جان مارك فالي مخرج فيلم "دالاس باييرز كلاب" والممثل الصومالي بركات عبدي، الذي أدى دور قرصان في فيلم "كابتن فيليبس"، بالإضافة إلى الممثلة سالي هووكنز التي لعبت دور شقيقة كايت بلانشيت في فيلم "بلو جازمن".

وسيشارك الأعضاء الجدد في التصويت على نتائج حفل توزيع جوائز "أوسكار" الذي سينظم في الثاني والعشرين من فبراير 2015 في هوليوود.