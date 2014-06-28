نجوم دراما رمضان يعتمدون على ركائز نجاحاتهم السابقة

ساعات قليلة وينطلق السباق بين كبار نجوم الدراما، حيث تبدأ القنوات الفضائية في عرض مسلسلات رمضان ابتداءً من الليلة، حتى قبل أن يحل شهر رمضان على عدد من الدول.

ويبدو أن السباق دفع البعض للحفاظ على فريقه الذي تعاون معه مسبقاً، باعتباره تميمة الحظ له في المنافسة.

الزعيم والفخراني.. فريق موحّد

البداية مع الفنان عادل إمام حيث يدخل إلى الموسم بمسلسل "صاحب السعادة"، الذي يشاركه بطولته لبلبة ومحمد عادل إمام وأحمد عيد، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام. ويحافظ عادل إمام على المؤلف والمخرج للعمل الثالث على التوالي، بعد أن قدموا معاً مسلسلي "فرقة ناجي عطا الله" و"العرّاف". ويدور العمل في إطار كوميدي حول "بهجت" الذي يجسّد شخصيته عادل إمام، وعلاقته بزوجته وأحفاده.

وبنفس المنطق يظهر يحيى الفخراني من خلال عمل للمؤلف عبدالرحيم كمال ونجله المخرج شادي الفخراني، وهو مسلسل "دهشة"، وذلك بعد أن قدم الثلاثي معاً مسلسل "الخواجة عبدالقادر"، وحقق نجاحاً لافتاً.

ويشارك في المسلسل، إلى جانب الفخراني، كل من يسرا اللوزي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع. ويستعرض العمل حياة رجل ثري، يجسّده الفخراني، وعلاقته المعقدة ببناته، بعد أن قام بتوزيع الميراث عليهن خلال حياته.

وقام بتسجيل الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل الموسيقار عُمر خيرت، الذي أعد موسيقى مسلسل "الخواجة عبدالقادر" أيضاً.

ومن جهتها، تطلّ هند صبري عبر بوابة الكوميديا هذا العام، بعمل من بنات أفكارها، وذلك من خلال مسلسل "إمبراطورية مين؟"، الذي يشاركها بطولته محمد شاهين، وهو من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج مريم أبوعوف. وبهذا العمل تعود صبري للتعاون مرة أخرى مع مؤلفة مسلسل "عايزة أتجوز" الذي عُرض قبل أربع سنوات، وحقق نجاحاً جماهيرياً بين المشاهدين.

عودة الساحر

موسم رمضان هذا العام يشهد عودة الساحر محمود عبدالعزيز أيضاً من خلال مسلسل "جبل الحلال" الذي كتبه ناصر عبدالرحمن، ويعود فيه التعاون مجدداً بين محمود عبدالعزيز والمخرج عادل أديب، الذي أخرج مسلسل "باب الخلق" قبل عامين. كما أن التعاون يتكرر مع المنتج محمد محمود عبدالعزيز الذي أنتج لعبدالعزيز آخر مسلسلاته.

ويشارك في بطولة "جبل الحلال" خالد سليم وكريم محمود عبدالعزيز ووفاء عامر. وتدور أحداث العمل حول "أبوهيبة" وحياته المثيرة المليئة بالتجارة غير المشروعة.

ثنائي "سجن النسا"

أما محمد سعد فيطلّ هذا العام من خلال مسلسل "فيفا أطاطا" الذي يعيد فيه تقديم شخصية "أطاطا" التي حققت نجاحاً لدى الجمهور حينما قدمها في فيلم "عوكل" قبل سنوات، على أن تظهر شخصية "اللمبي" أيضاً في المسلسل الذي يخرجه سامح عبدالعزيز، وكتبه سامح سر الختم ومحمد نبوي. وهذان الاسمان هما مَنْ أشرف على آخر أفلام محمد سعد الذي حمل اسم "تتَّح"، وأعاده للنجاح مرة أخرى بعد محطات وصفها البعض بالفاشلة.

وتطلّ نيللي كريم هذا العام من خلال مسلسل "سجن النسا" المأخوذ عن قصة الكاتبة الراحلة فتحية العسال، وذلك بعد أن قامت مريم نعوم بكتابة السيناريو والحوار، وتتولى كاملة أبوذكري الإخراج، وهما الثنائي الذي قدم في العام الماضي مسلسل "ذات" بصحبة نيللي كريم.

وبعد أن قدم المؤلف محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي مسلسل "نيران صديقة" في العام الماضي، يعود الثنائي بمسلسل "السبع وصايا" هذا العام، بصحبة ثلاثة من الأبطال السابقين هم: رانيا يوسف، محمد شاهين وصبري فواز.