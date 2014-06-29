بالفيديو.. ماذا فعلت "مهووسة" نجوى كرم في جرش؟

عديدة هي المواقف المحرجة التي يتعرض لها الفنانون، إلا أن قلة تستطيع تحويل الموقف المحرج لصالحها، والتعامل معه بعفوية. لعل هذا ما حصل مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم في مهرجانات جرش الخميس الماضي.

وفي التفاصيل أن صاحبة "هالليلة .. ما في نوم" أوقفت حفلها مساء الخميس في الأردن، عندما لم يسمح الطوق الأمني بصعود فتاة معجبة بها إلى المسرح من أجل إلقاء التحية عليها.

وبحسب الفيديو الذي انتشر عبر موقع YouTube، والذي يبدو أنه تمَّ التقاطه بكاميرا الهاتف، فإن أحد الحراس الأمنيين التابعين للمهرجان رفض أن تصعد الفتاة رغم إصرار نجوى.

فما كان من كرم إلا أن أوقفت الحفل، بعدما طلبت من فرقتها الموسيقية التوقف عن العزف أيضاً، ودار جدال بينها وبين عنصر الأمن. وحين قالت له: "أنا بدّي سلّم عليها.. بدَّك ياني فل"؟! سمح للفتاة أن تصعد إلى المسرح.

وما إن صعدت "المعجبة" حتى حملت المغنية ودارت بها وقبَّلتها، وسط تصفيق حار من الجمهور، كما راحت تقفز فرحاً بعد أن قبلت الفنانة التي تحب على جبينها.

