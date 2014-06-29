بعد نجاحه.. المسلسل المغربي "الكوبل" في جزئه الثاني

تعود السلسلة الكوميدية "الكوبل" أو الزوجين، في جزئها الثاني هذا العام على القناة الثانية المغربية بعد أن حققت الموسم الماضي نجاحا كبيرا في ساعات الذروة، وذلك بمعدل 7.5 مليون مشاهد يوميا إضافة إلى الملايين من المشاهدات عبر موقع يوتيوب.

ويتطرق المسلسل الفكاهي القصير، الذي لا يتعدى توقيت حلقته 3 دقائق، إلى مشاهد من حياة زوجين في عقدهما السادس يعيشان وحيدين بعدما استقل عنهم الأبناء، ويشكل الزوجان حالة استثنائية، يتجادلان طيلة الوقت بتلقائية وبساطة حول العديد من المواضيع الحياتية، بطريقة لا تخلو من حكم ومعاني ومواقف كوميدية جادة لها طعمها الخاص، يبدو فيها الرجل من النوع المغلوب على أمره، فيما تتحكم المرأة في زمام الأمور.

جديد سلسلة "الكوبل" والتي يؤدي دورهما الممثلان الكوميديان حسن الفد ودنيا بوتازوت، أن هذين الأخيرين سيتخليان عن تجسيد الشخصيتين البدويتين المسنتين، ليلعبا هذا الموسم أدوارا تتسم بالشبابية وبطابع حضري حيث تجري الأحداث بالمدينة.

ويعتبر حسن الفذ، بأن نجاح السلسلة يعود إلى قصرها، وقدرة فريق العمل في الوصول إلى تركيبة منسجمة من توابل الضحك، تكون قريبة للناس وللواقع وللشخصيات المعبر عنها، مؤكدا على أن الكتابة للكوميديا عملية صعبة وشاقة.

وأوضح أن السلسلة رغم قصرها فإنها تعكس في العمق عملا جماعيا تبلور من خلال ورشة للكتابة، مبرزا أن موضوع "الأزواج" شيء معروف ومتداول في السينما والتلفزيون، لكن تبقى طريقة وزاوية المعالجة هي الأهم في تقديم عمل يتوخى الإمتاع. مضيفا أن طاقم السلسلة هو نفسه الذي اشتغل على الجزء الثاني، سواء من حيث التشخيص أو الجانب التقني أو كتابة السيناريو.

إلى جانب سلسلة "الكوبل" تراهن القناة الثانية في استقطاب المشاهدين، على برامج أخرى أبرزها الكاميرا الخفية "جار ومجرور"، والسلسلة الكوميدية "زينة فالدوار"، بطولة مريم الزعيمي، ودنيا بوطازوت، ومحمد البسطاوي، وتحكي عن فتاة تودع حياة المدينة، لتنتقل للعيش في البادية، حيث ستتعرض إلى عدد من المواقف الطريفة.

كما ستعرض القناة كل يوم المسلسل الدرامي "زينة"، للمخرج ياسين فنان وبطولة سحر الصديقي، وإدريس الروخ، ويحكي قصة فتاة قروية تهوى الغناء، وتتحدى الصعاب لتحقق حلمها في وسط محافظ.

وسيكون لعشاق الأفلام المغربية موعد كل ثلاثاء مع شريط تلفزيوني جديد، ويتعلق الأمر بـ"لكم واسع النظر"، و"المحبة الزايدة"، و"أمواج قصيـرة" و"أيام الغدر".





