مخرج "واي فاي" ضيف برنامج "على الكنبة"

قال مخرج برنامج "واي فاي" أوس الشرقي في برنامج "على الكنبة" إن بعض الأسماء التي تم تقليدها في "واي فاي" السابق قد تظهر مجددا على البرنامج هذا العام، مؤكدا رواج فكرة تقليد الشخصيات المعروفة لدى المشاهد والتركيز عليها أكثر في موسم هذا العام. وقال الشرقي مازحا "نحن لسنا قليلين شر، ومن مزح معنا سنعود ونمزح معه".

واستعرض الشرقي بعض التعليقات على البرنامج والتي تتراوح ما بين مضحك جدا وسامج جدا، مؤكدا أن فريق البرنامج يركز على الفقرات القصيرة التي قد تصل إلى جمهور أكبر، حيث إن "هناك بعض الشخصيات أو المقاطع محببة أكثر لدى بعض الجمهور من غيرهم".

ويستعرض برنامج #على_الكنبة أبرز ما يتم تداوله في شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في رمضان لاستعراضها مع نجوم الشاشة والإعلام الاجتماعي، وتقدمه سارة الدندراوي على قناة العربية الساعة 1:30 بتوقيت السعودية.





