السجون حاضرة بقوة في دراما رمضان

طغت السجون على دراما رمضان هذا العام، وجاءت أغلب المسلسلات وأكثرها إثارة للجدل بأبطالها ومواضيعها لتعرض أحداث السجن والحياة داخله.

ويطرح تصوير عدد من المسلسلات داخل أسوار السجن أسئلة حول مغزى اختيار هذا المكان، بما يحمله من رمز ودلالة لتصوير الدراما الرمضانية التي يفترض أن يغلب عليها الطابع الاجتماعي الكوميدي.

مسلسلات كثيرة اختارت الحياة داخل السجن، منها "كيد الحموات" و"شارع عبدالعزيز" و"سجن النسا" و"الإكسلانس" و"ابن حلال" و"الوصايا السبع" و"المرافعة".

وجاء مسلسل "سجن النسا" ليعلن بكل جرأة من خلال اسمه موضوعه الرئيسي تناوله للحياة القاسية للسجينات، وتلعب بطلته النجمة نيللي كريم دور "سجانة" كأول بطولة لهذه الشخصية في دراما رمضان.

وقد اعتبر الكثير من النقاد أن مسلسل "سجن النسا" سيكون الحصان الأسود لدراما رمضان، فهل تحقق الحياة داخل السجن للمرأة التفوق في دراما رمضان، خاصة أن المسلسل من بطولة ثلاثي نسائي طموح ويختار أدواره بعناية وهن نيللي كريم وروبي ودرة؟

أما مسلسل "كيد الحموات" فرغم طابعه الكوميدي فإن الدور الرئيسي لبطلته ماجدة ذكي هو شخصية مأمور سجن النساء، وتعود ماجدة بهذا الدور إلى الشاشة بعد غياب طويل، وتتناول أحداث المسلسل الصراع الدائم بين الحموات وزوجات أبنائهن بشكل كوميدي، والمسلسل من إخراج أحمد صقر وبطولة سوسن بدر وهالة صدقي وانتصار.

وساهمت الأحداث التي تلت الثورة في مصر وحبس عدد من الشخصيات والمسؤولين في ارتفاع الإقبال على تصوير الأحداث داخل السجن، مثل مسلسل "شارع عبدالعزيز" الجزء الثاني الذي يصور شخصية رجل أعمال فاسد سجن بسبب اتهامه في صفقات مشبوهة. أيضا الفساد المالي وتزاوج المال والسلطة هو الذي سيقود بطل "الإكسلانس" إلى السجن بعد أن أصبح عدوه وزيراً يسلط قوته ونفوذه للقضاء على الإمبراطورية التي حققها "الإكسلانس" بتلفيق التهم له، والمسلسل من بطولة أحمد عز وصلاح عبدالله ومنة فضالي، وتأليف أيمن سلامة ومن إخراج وائل عبدالله.

أما مسلسل "الوصايا السبع" فتجبر بطلته رانيا يوسف على دخول السجن من الحلقة الثانية بتهمة قتل والدها، ويركز المسلسل على النفس البشرية التي ليس لها حدود في التفكير، وليس لها حدود في الشر أيضاً وعندما تريد شيئاً لا يستطيع أحد إيقافها. ويرصد المسلسل حالة الانفلات والفوضى الأخلاقية التي حدثت في مصر.

ويتناول مسلسل "ابن حلال" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان جريمة قتل ابنة فنانة مشهورة، ويتهم محمد رمضان بجريمة القتل وبعد محاولاته الكثيرة لإثبات براءته يتحول إلى مجرم. ويشارك في بطولة المسلسل وفاء عامر وريهام سعيد وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر.