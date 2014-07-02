"باب الحارة" يعود في جزء سادس بوجوه جديدة

بعد أن غاب عامين، عاد مسلسل "باب الحارة" في جزء سادس، مضيفاً أسماء جديدة من نجوم الدراما السورية، لتحل مكان أسماء لمعت في الأجزاء السابقة وغابت بقضاء الله وقدره.

أبرز الإضافات في الموسم الجديد القديران أيمن زيدان وعبدالهادي صباغ، وهما نجمان أصبحا من نجوم "حارة الضبع" اليوم.

الشخصية الاستثنائية في المسلسل، والتي نالت إعجاباً جماهيرياً كبيراً، تعود في الجزء السادس أيضاً، وهو "أبو عصام" الذي يجسده الفنان عباس النوري.

جمهور "باب الحارة" من المشاهدين على عموم العالم العربي عرفوا سرعة أحداث المسلسل وتشعب قصصه، الأمر الذي ساهم في تعلقهم به طوال السنوات الماضية.