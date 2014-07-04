التحقيق مع ريهام سعيد لاعتدائها على مخرج برنامجها

اعتدت المذيعة المثيرة للجدل ريهام سعيد، على مساعد مخرج البرنامج الذي تقدمه، والذي يحمل اسم "قلبك أبيض" وهو برنامج من نوعية برامج المقالب.

الواقعة تعود لاعتداء ريهام سعيد على مساعد مخرج البرنامج، هي والفريق المعاون لها، ما تسبب في تحرير محضر بالواقعة وتقديم شكوى لنقابة السينمائيين.

الأمر أكده لـ"العربية.نت" مخرج البرنامج أسامة أبو العطا، الذي أكد أنه تعاقد مع المنتج ممدوح شاهين على إخراج البرنامج، ولكن تصرفات ريهام سعيد منذ البداية كانت تعيقه، حيث كانت تتأخر على مواعيد التصوير تارة، وترفض استكماله تارة أخرى، إلا أنه وافق على إخراج العمل بعد أن وعده المنتج أن تسير الأمور بشكل منضبط.

ولكن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له، حيث كانوا يقومون بتصوير فقرة الفنان سامح حسين، ومن بعده فقرة الفنانة عايدة رياض، وفي آخر فقرة كان يتم تصويرها بمدينة الإنتاج الإعلامي، قامت ريهام سعيد بالاعتداء اللفظي على مساعد المخرج محمد ماهر، طالبة منه أن يصورها بالطريقة التي تفضلها، وذلك بعد أن احتكت به بقدمها، وهو مارفضه المساعد مؤكدا لها أنه يتلقى تعليماته من المخرج.

وهو ما تسبب في تطور الأمور بحسب رواية المخرج، حيث قالت ريهام "امسكوه عشان اضربوا بالقلم، انتوا كلكوا هنا خدامين وأنا اللى بقبضكوا"، وقام بالفعل الطاقم المعاون لها بالاعتداء عليه، في مشهد وصفه المخرج بكونه يعود للعصور الوسطى، وبالفعل تم تحرير محضر في قسم أول أكتوبر.

وأوضح المخرج، أنهم قدموا شكوى لنقابة السينمائيين، التي قامت بإرسالها إلى قناة النهار، من أجل اتخاذ موقف تجاه ماجرى، وطالبت الشكوى بوقف عرض البرنامج لحين الحصول على الحقوق الأدبية والمالية الستحقة، كما عقدت النقابة جلسة تغيب عنها المنتج ممدوح شاهين على أن يتم عقد جلسة أخرى يوم السبت.

على الجانب الآخر أجرت "العربية.نت" اتصالا بالمهندس أسامة الشيخ المشرف على قنوات "النهار"، الذي أكد تلقيه شكوى بالفعل من نقابة السينمائيين بخصوص الأمر، مشيرا إلى أنه قام بتحويل الأمر للشئون القانونية، على أن يتم التحقيق مع أطراف الأزمة، من أجل الوصول لحل فيما جرى.