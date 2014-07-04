ضحايا "واي فاي" يستريحون على كنبة سارة الدندراوي

اندلعت الشرارة في برنامج "واي فاي" الذي يعرض على شاشة "ام بي سي"، وانتشرت النار في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت الفنانة الكويتية شمس، سهامها نحو "واي فاي" وكاتبه خلف الحربي، من خلال برنامج "على الكنبة" مع الإعلامية السعودية سارة الدندراوي على قناة "العربية".

وأوضحت شمس أن تقليدها في "واي فاي" لم يغضبها، بل أن شمس كشفت لسارة الدندراوي ومشاهديها، أنها تحب تقليد هيا الشعيبي لها.

ما الذي اغضب شمس؟

تلميحات واسقاطات "واي فاي"، بأن الفنانة شمس تلقت مبالغ مالية نظير غنائها لنادي النصر السعودي كانت سبباً في غضبها، الأمر الذي جعلها تعتبره إهانة لها وإهانة أكبر لنادي النصر.

وذهبت شمس لاتهام "واي فاي" بالعدوانية ضد نادي النصر، حيث اسقطت الموقف منها على الموقف من النادي، قائلةً في "على الكنبة": "لم ولن أغني لأي نادي غير النصر".

وتساءلت الفنانة الكويتية، "هل مقصد سكتش التقليد في "واي فاي" يعني أن نادي النصر رخيص ولا أحد يغني له أو يشجعه إلا مقابل المال أو ساعة؟".

وأوردت سارة الدندراوي للفنانة شمس، أن "واي فاي" برر السكتش، بأن شمس فنانة ومن الطبيعي أن تتلقى أجرا عن أي عمل تقوم به.

وجاء رد شمس، أن هذه اتهامات من "واي فاي"، بينما "أن هذه الأغنية هدية خاصة مني لجماهير نادي النصر".

"شكسبير الحربي"

وأطلقت الفنانة شمس اسما تهكميا على كاتب حلقات "واي فاي" الكاتب السعودي خلف الحربي، حيث لقبته بـ"شكسبير الحربي"، كما ذهبت بعيدا في اتهاماتها لخلف الحربي، وتحول الحديث الى الموقف من السعودية.

كما ألقت الفنانة الكويتية قنبلة جديدة ضد التقرب من السعودية، بعد أن اتهمت الحربي بوهم أن الفنانين يتقربون من السعودية من أجل المال، قائلة: "لا احتاج أن اتقرب لأحد مع احترامي للسعودية فهي ليست هدفا لشمس.. أنا لا أغني في الفنادق ولا السعودية فيها مهرجانات وحفلات عامة لأغني فيها.. عليه (الحربي) أن يلغي فكرة أن الكل يريد أن يتقرب من السعودية من أجل المال".

علا الفارس: "واي فاي" ظلمني

الدندراوي مذيعة برنامج "على الكنبة"، حاورت كذلك الإعلامية علا الفارس مقدمة برنامج "ام بي سي في أسبوع" في ذات الحلقة من على الكنبة. حيث أتهمت الفارس "واي فاي"، أنه بالغ في تقليدها بل وأنه ظلمها.

ونفت علا الفارس، تماما أن تكون عينها "حارة"، مؤكدة أنها دائما هي المحسودة وليست الحاسدة.

وقالت الفارس: "إن علاقتها بالمذيع علي الغفيلي هي علاقة زمالة وأخوة ولا أكثر من ذلك، وأنها لا تفهم سر حزن الناس عليها وتساؤلهم المستمر بخصوص عدم زواجها"، مضيفة، "عندي عرسان وعندي ناس يخطبوني يوميا".

إلا أن علا الفارس عادت وقالت، إنها سعيدة في التقليد الذي كان، معتبرة أن تقليدها هو أمر إيجابي.

مذيعة "ام بي سي"، نفت أنها شجعت النصر للحصول على متابعين قائلة: "عندما أعلنت عن تشجيعي للنصر كان لدي أكثر من مليون متابع على تويتر ولا أبحث عن الشهرة، فأنا أظهر على شاشة MBC".

كما نفت أيضاً، أن تكون قد شجعت نادي الهلال في أي مرحلة من المراحل، موضحة، أن هناك صورة لها بقميص نادي الهلال ولكنها فوتوشوب.

وعن سر اهتمامها بالدوري السعودي، اعتبرت أنها متشبعة بالشأن السعودي كونه الموضوع الأساسي الذي تتناوله يوميا بحكم عملها.

وأفادت، أنها تشجع البرازيل في كأس العالم، مضيفة، "الجزائريين لعبوا لعب رجال وشرفوا العرب".