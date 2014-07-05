"سرايا عابدين".. الإبهار يجذب المشاهد الفلسطيني

أثار مسلسل سرايا عابدين المعروض على شاشة mbc1 خلال شهر رمضان المبارك فضول ودهشة العديد من المشاهدين والنقاد الفلسطينيين، الذين أجمعوا على أنه واحد من أضخم ما أنتجته الدراما العربية، لكنهم أكدوا أنه ما زال من المبكر الحكم على قوة الدراما وقوة المضمون.

وقال عبد السلام أبو عسكر، وهو منتج فلسطيني "بتقديري سرايا عابدين عمل ضخم من النواحي الإنتاجية ومواقع التصوير الفارهة وإعداد الممثلين الرئيسيين والثانويين والكومبارس، وأكاد أجزم أنه من أضخم الأعمال التي رأيتها، وطريقة التصوير بارعة من حيث إظهار جماليات مواقع التصوير التي تجعلك تشعر فعلا أنك تعيش تلك الحقبة".

وبرأي أبو عسكر يبقى مبكرا الحكم على النص الدرامي والمضمون الخاص بهذا المسلسل لأنه لم يعرض سوى عدة حلقات منه فقط، لكن وحسب تقديره فإن "اختيار الشخصيات موفق باستثناء شخصية الخديوي، "أعتقد أن المخرج كان بحاجة الى شخصية أكثر عمقا، لكن بقية الأدوار وخاصة دور يسرا رائعة حتى الآن".

وختم أبو عسكر حديثه بالقول إن "ظهور النساء في المسلسل بأزياء كتلك الأزياء الملوكية الفاخرة، هو ذكاء من مخرج العمل في التركيز على التفاصيل الدقيقة لتلك الفترة ليجعلك تحس وكأنك تعيش فيها".

رامي مهداوي كاتب وصحفي فلسطيني، يؤكد أنه ما زال من المبكر الحكم على قوة "دراما" المسلسل، لكنه يؤكد أيضا "للوهلة الأولى يظهر أنه إنتاج يكاد يكون الأضخم".

ويعتقد مهداوي أن الأهم بالنسبة للمسلسل هو قادم الحلقات "وإلى أين سيأخذنا المخرج، وكيف ستسير الدراما وما قوة الحبكة في هذا العمل". ويضيف "على كل الأحوال من الحلقات الأولى يظهر لنا قوة ممثلين، والأهم فكرة دمج جنسيات عربية مختلفة التي تعطي العمل زخما أكبر".

من جهتها تقول جنين عبد الجبار، وهي موظفة حكومية إن المسلسل "جميل وممتع وتصويره وإخراجه إبداعي بشكل مذهل، كما أن ممثليه مقتدرون جدا، لكن أحداثه تسير ببطء".

أما زينة عبد اللطيف، وهي طالبة جامعية، فمن وجهة نظرها "من المبكر الحكم على أحداث المسلسل، لكني معجبة جدا بالأجواء التي يضعنا فيها والتي تعيدنا إلى زمن الخديوي الذي قرأنا عنه في كتب التاريخ".

